"Слуги" подрались с "медведчуковцами" в Раде: какой была реакция Вирастюка

Обладатель титула самого сильного человека мира не поддержал своего однопартийца.

В четверг, 17 июня, в Верховной Раде произошла потасовка перед парламентской трибуной. Зачинщиком схватки стал народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев, который предложил расстрелять фракцию партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Подробности драки в парламенте — в сюжете ТСН.19: 30.

Все началось с того, что председатель гуманитарного комитета Верховной Рады, нардеп из фракции "Слуги народа" Никита Потураев, выступая с трибуны парламента, позволил себе резкую реплику в адрес представителей пророссийской фракции ОПЗЖ.

"Меня спросили, когда закончится эпоха бедности? Когда закончится эпоха лжи! А закончится она тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, состояние которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины и расстреляет! " — заявил депутат.

После этих слов трибуну с нардепом обступили представители партии ОПЗЖ и начали потасовку с использованием непарламентской лексики. Попытки председателя ВР Дмитрия Разумкова успокоить и утихомирить коллег были напрасными.

К драке не подключился однопартиец Потураева, обладатель титула самого сильного человека мира Василий Вирастюк, который уже третий день находится в составе фракции "Слуга народа". Он, к счастью, держался в стороне от схватки.

Впоследствии, после объявленной в заседании Верховной Рады перерыва, Никита Потураев извинился за то, что спровоцировал этот инцидент.

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