Во фракции "Слуга народа" заявили о создании новой коалиции и правительства национальной устойчивости: детали

Во фракции «Слуга народа» выступили с заявлением о создании новой коалиции и правительства национальной стойкости. Это объясняется антикоррупционным расследованием НАБУ и САП.

Об этом говорится в официальном заявлении представителей фракции, которое публикует нардеп Никита Потураев.

Заявление представителей фракции

1. «Неприкасаемых» не должно быть.

Во фракции считают, что члены преступной группировки под руководством Миндича должны быть уволены немедленно.

«Если дальнейшее расследование выявит новых лиц с властными полномочиями, причастными к деятельности этой группировки — к ним также должны быть применены жесткие санкции, предусмотренные законодательством Украины», — отмечается в обращении.

2. Полная поддержка НАБУ и САП.

«Слуга народа» отмечает, что все органы государственной власти должны содействовать НАБУ и САП в завершении расследования и передачи материалов в суд.

«Любые попытки давления на антикоррупционные органы, дискредитация их работы или искусственное ограничение их полномочий неприемлемы и противоречат национальным интересам Украины», — уверяют во фракции.

3. Коалиция национальной стойкости.

Чтобы восстановить доверие граждан и партнеров, отмечают во фракции, следует немедленно начать переговоры по созданию коалиции национальной устойчивости.

«Мы призываем все парламентские проукраинские силы отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению», — пишут в «Слуге народа».

4. Правительство национальной стойкости — без партийных квот и кулуарных договоренностей.

Следующий важный шаг — формирование Правительства национальной устойчивости. Он должен быть:

сформирован без партийных квот, кулуарных договоренностей и «своих людей»,

составлен из специалистов с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих областях,

ориентированный на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

«Члены такого Правительства должны отстаивать общенациональные, а не узкополитические или партийные интересы и не использовать занимаемые должности как трамплин для будущих политических кампаний», — говорится в обращении.

5. Конституционный баланс власти и укрепление доверия к институту президента

Властный треугольник: президент Украины — Верховная Рада Украины — Кабинет Министров Украины — должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики. Здесь отмечается, что деятельность офиса президента должна быть прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния коррупционеров.

«Мы убеждены, что Президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества как возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту Главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров», — говорится в тексте.

Инициатива считается необходимым условием для продолжения совместной борьбы за сохранение независимости и суверенитета Украины.