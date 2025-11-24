Слухи о "приближении завершения войны": военный объяснил, как это влияет на ВСУ

Путин, Трамп, Зеленский / © ТСН.ua

Новости о перемирии, замораживании конфликта или окончании войны очень негативно влияют на ВСУ. Военные могут перестать выполнять боевые задания.

Об этом рассказал командир стрелкового батальона 3-й ОМБ Корженко в эфире телемарафона.

"Представим ситуацию: говорят войско думает: "Зачем мне выполнять свой долг, если я могу отсидеться и подождать, когда политики договорятся и будет перемиря? На самом деле эта ситуация не очень (хорошая — ред.). По нашему мнению, если переговоры ведутся, они должны вестись более кулуарно. Корженко.

Он отмечает: бойцы ВСУ — обычные люди, поэтому они чувствительны к подобным информационным вбросам.

«Не стоит верить в перемирие в 2026 году. Об остановке вообще не стоит думать. Следует готовиться к долгой и затяжной войне. С союзниками или без», - заключил он.

Ранее в Штатах сделали громкое заявление о войне в Украине . Так, спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина находится в нескольких метрах от ее завершения.

«В военном лексиконе мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели всегда тяжелые. А мы сейчас примерно на последние два метра. Мы почти там», - заявил Келлог, сравнив ситуацию на фронте с военной операцией.