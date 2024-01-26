Слухи об отставке Залужного: Безуглая назвала трех претендентов на замену главкома

Народная депутат Марьяна Безуглая высказалась относительно информации в Сети о возможной замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Она озвучила собственное мнение о трех возможных претендентах на этот пост.

Об этом она написала в своем Telegram.

Первым претендентом Безуглая назвала 38-летнего генерала Кирилла Буданова, возглавляющего Главное управление разведки Минобороны. По ее словам, он не знал СССР, а всю жизнь проработал в спецслужбах.

"Выращен войной с россией. От участника дерзких операций до организатора таких. Способен на очень смелые решения. Фактически нет лимитов креатива и стоп-сигналов, то есть для него зайти на исторически украинские земли, кхм, немного восточнее; переработать сухопутную бригаду в БПЛА подразделение или уволить с десяток генералов не будет иметь ментальных препятствий", — считает нардепка.

В то же время Безуглая говорит, что Буданов, хотя и быстро учится и осваивает новые обстоятельства, имеет ограниченные знания о структуре и функциях вооруженных сил.

"Это касается не только чисто украинской, советской школы, а общей мировой классики, классических знаний и опыта управления на стратегическом уровне. Имеет команду, которая с одной стороны непонятна для классических каст ВСУ, но с другой стороны в абсолютном большинстве тоже со знанием специфики спецслужб, а не осведомленностью о вооруженных силах", — говорит Безуглая.

По ее словам, "вызывающая и часто за гранями стилистика будановского ГУР МОУ с одной стороны может дать неожиданный, непредсказуемый для врага результат асимметричного ответа, с другой — породить коррупционные риски, интриги, которые необходимы для спецслужбы, но могут ухудшить состояние дел и разборок в ВСУ; нарушить основы управления и т.д.".

Второй кандидат, по мнению Безуглой, – это 44-летний генерал-десантник Евгений Мойсюк. Также новое поколение, вся жизнь в десантно-штурмовых войсках (ДШВ). Выращенный войной с РФ. Прошел путь от боевого комбата до командующего ДШВ и дальше – заместителя Залужного. Имеет опыт службы в Косово и Ираке.

Безуглаяя говорит, что он долго был "правой рукой" доктора философии и владеет наибольшей базой знаний относительно последних двух лет войны.

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"Аполитичный технократ не подвержен кулуарным разборкам. Прекрасно знает, кто есть кто в ВСУ. Его не любят за требовательность и желание докопаться до сути. По моему наблюдению, как и все замы, страдает абсолютизмом и поверхностностью доктора", — говорит нардеп.

Среди достоинств Безуглая назвала осведомленность и решительность, а также комплексный опыт ВСУ и менталитет наиболее эффективного вида войск (ДШВ). Безуглая считает, что Мойсюк сможет переформатировать вооруженные силы в соответствии с современными требованиями и не подвергнется интригам.

Третий кандидат, по словам Безуглой – 58-летний классик Александр Сырский.

"Старая школа", "сейчас так не учат", уроженец россии и выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. Прошел все возможные должности и направления за десятки лет карьеры до Командующего сухопутными войсками ВСУ. Совершенно знает врага, но не фанат Герасимова. Его знания, воля и жесткость сыграли ключевую роль в защите Киева, а Харьковское контрнаступление вообще было авторским проектом. История там очень драматична", — написала нардеп.

Безуглая добавила, что базируется сугубо на личных впечатлениях и наблюдениях, ведь всех троих знает лично и имела опыт совместной работы.

Напомним, в последнее время сама Безуглая бьет рекорды по попаданию в скандалы. Ее отстранения требуют украинцы, а коллеги блокируют трибуну в парламенте, чтобы добиться увольнения Марьяны Безуглой с поста заместителя комитета ВР по нацбезопасности. Почему все так восстали против нардепки, кто она и как "прославилась" скандалом с Залужным, говорится в эксклюзивном сюжете для TSN.ua.

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