Слушали громкую музыку: в Виннице два подростка попали под поезд, один из них погиб

Слушали громкую музыку: в Виннице два подростка попали под поезд, один из них погиб

Травмированного товарища двое других не пострадавших друзей отвели домой. О погибшем подростке они не сообщили взрослым.

В Виннице на железнодорожном перегоне Тюшки-Винница под поезд попали двое подростков. Один из мальчиков погиб на месте происшествия, другого с тяжелыми травмами забрали в больницу.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Компания из четырех детей вечером у железнодорожных путей слушала музыку из портативной колонки. Очевидно, не услышав из-за музыки приближающегося поезда, двое из подростков попали под колеса. 13-летний подросток погиб на месте, а его 14-летний друг был трамван.

По словам правоохранителей, травмированного товарища двое других не пострадавших друзей отвели домой. О погибшем подростке не сообщили взрослым. Информация о трагедии в полицию сообщил машинист поезда.

Как сообщает "Суспильне", машинист рассказал, что ребят заметил, тормозил, сигналил, но избежать наезда не удалось. Погибший был учеником 8-Б класса 11 винницкого лицея. Он – единственный ребенок у родителей.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области поезд переехал мужчину.

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