ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
85
Время на прочтение
2 мин

Служба для мужчин 60+ в ВСУ: где будут служить и получат ли миллион

Мужчинам за 60 лет разрешили служить в армии — в какие части их отправят и какие бонусы предусмотрены.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Служба для мужчин 60+ в ВСУ

Служба для мужчин 60+ в ВСУ / © ТСН.ua

Мужчины и женщины старше 60 лет позволили служить в Силах обороны по контракту.

Где, в каких частях и на каких условиях будут служить мужчины 60+, рассказала военная юрист ЮК «Приходько и партнеры» Татьяна Козян в комментарии УНИАН.

Где будут служить мужчины 60+

По словам юристки, у мужчин-контрактников 60+ не будут направляться в зону боевых действий. Их служба должна проходить в тыловых частях и частях снабжения (связь, логистика, ремонтная служба).

Кроме того, такие военные могут быть инструкторами или консультантами в учебных центрах или работать в ТЦК.

Хотя, по собственному желанию, мужчины 60+ могут воевать и на «нуле».

Кому могут отказать

  • Тем, кто признан непригодным по решению ВВК;

  • имеет непогашенную судимость;

  • исключен из военного учета по возрасту или по состоянию здоровья.

Юрист подчеркнула, что ключевое условие для подписания контракта 60+ — пригодность по состоянию здоровья.

Какие бонусы предусмотрены

Татьяна Козян напоминает, что зарплата контрактников 60+ будет составлять ежемесячно от 20 тысяч гривен. Возможны дополнительные надбавки (например, должностные или за выслугу лет, за сложность условий).

Если человек по собственному желанию захочет служить в зоне боевых действий, то он, как и другие военные на «нуле», сможет получить дополнительные выплаты в размере до 100 тысяч гривен.

В то же время, в отличие от контракта молодых ребят 18-24 года, лицам старше 60 лет не предусмотрена выплата миллиона гривен.

Кроме того, лицам, подписавшим контракт в возрасте после 60 лет, предусмотрены разовые подъемные выплаты от ТЦК, или от громад, или от областных администраций. Кое-где эта сумма достигает до 100 тысяч гривен, но это зависит от местных властей.

Контрактники 60+ также получат полное медицинское обеспечение, льготный стаж для начисления пенсии (1 год службы считается 1,5 года стажа). Члены семьи военнослужащих смогут воспользоваться рядом льгот. К примеру, возможность льготного получения земли или начисления субсидий.

Напомним, что Верховная Рада поддержала предложение разрешить мобилизацию добровольцев старше 60 лет.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
85
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie