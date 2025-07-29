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- Украина
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Служба для мужчин 60+ в ВСУ: где будут служить и получат ли миллион
Мужчинам за 60 лет разрешили служить в армии — в какие части их отправят и какие бонусы предусмотрены.
Мужчины и женщины старше 60 лет позволили служить в Силах обороны по контракту.
Где, в каких частях и на каких условиях будут служить мужчины 60+, рассказала военная юрист ЮК «Приходько и партнеры» Татьяна Козян в комментарии УНИАН.
Где будут служить мужчины 60+
По словам юристки, у мужчин-контрактников 60+ не будут направляться в зону боевых действий. Их служба должна проходить в тыловых частях и частях снабжения (связь, логистика, ремонтная служба).
Кроме того, такие военные могут быть инструкторами или консультантами в учебных центрах или работать в ТЦК.
Хотя, по собственному желанию, мужчины 60+ могут воевать и на «нуле».
Кому могут отказать
Тем, кто признан непригодным по решению ВВК;
имеет непогашенную судимость;
исключен из военного учета по возрасту или по состоянию здоровья.
Юрист подчеркнула, что ключевое условие для подписания контракта 60+ — пригодность по состоянию здоровья.
Какие бонусы предусмотрены
Татьяна Козян напоминает, что зарплата контрактников 60+ будет составлять ежемесячно от 20 тысяч гривен. Возможны дополнительные надбавки (например, должностные или за выслугу лет, за сложность условий).
Если человек по собственному желанию захочет служить в зоне боевых действий, то он, как и другие военные на «нуле», сможет получить дополнительные выплаты в размере до 100 тысяч гривен.
В то же время, в отличие от контракта молодых ребят 18-24 года, лицам старше 60 лет не предусмотрена выплата миллиона гривен.
Кроме того, лицам, подписавшим контракт в возрасте после 60 лет, предусмотрены разовые подъемные выплаты от ТЦК, или от громад, или от областных администраций. Кое-где эта сумма достигает до 100 тысяч гривен, но это зависит от местных властей.
Контрактники 60+ также получат полное медицинское обеспечение, льготный стаж для начисления пенсии (1 год службы считается 1,5 года стажа). Члены семьи военнослужащих смогут воспользоваться рядом льгот. К примеру, возможность льготного получения земли или начисления субсидий.
Напомним, что Верховная Рада поддержала предложение разрешить мобилизацию добровольцев старше 60 лет.