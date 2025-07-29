Служба для мужчин 60+ в ВСУ: где будут служить и получат ли миллион

Служба для мужчин 60+ в ВСУ / © ТСН.ua

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Мужчины и женщины старше 60 лет позволили служить в Силах обороны по контракту.

Где, в каких частях и на каких условиях будут служить мужчины 60+, рассказала военная юрист ЮК «Приходько и партнеры» Татьяна Козян в комментарии УНИАН.

Где будут служить мужчины 60+

По словам юристки, у мужчин-контрактников 60+ не будут направляться в зону боевых действий. Их служба должна проходить в тыловых частях и частях снабжения (связь, логистика, ремонтная служба).

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Кроме того, такие военные могут быть инструкторами или консультантами в учебных центрах или работать в ТЦК.

Хотя, по собственному желанию, мужчины 60+ могут воевать и на «нуле».

Кому могут отказать

Тем, кто признан непригодным по решению ВВК;

имеет непогашенную судимость;

исключен из военного учета по возрасту или по состоянию здоровья.

Юрист подчеркнула, что ключевое условие для подписания контракта 60+ — пригодность по состоянию здоровья.

Какие бонусы предусмотрены

Татьяна Козян напоминает, что зарплата контрактников 60+ будет составлять ежемесячно от 20 тысяч гривен. Возможны дополнительные надбавки (например, должностные или за выслугу лет, за сложность условий).

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Если человек по собственному желанию захочет служить в зоне боевых действий, то он, как и другие военные на «нуле», сможет получить дополнительные выплаты в размере до 100 тысяч гривен.

В то же время, в отличие от контракта молодых ребят 18-24 года, лицам старше 60 лет не предусмотрена выплата миллиона гривен.

Кроме того, лицам, подписавшим контракт в возрасте после 60 лет, предусмотрены разовые подъемные выплаты от ТЦК, или от громад, или от областных администраций. Кое-где эта сумма достигает до 100 тысяч гривен, но это зависит от местных властей.

Контрактники 60+ также получат полное медицинское обеспечение, льготный стаж для начисления пенсии (1 год службы считается 1,5 года стажа). Члены семьи военнослужащих смогут воспользоваться рядом льгот. К примеру, возможность льготного получения земли или начисления субсидий.

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Напомним, что Верховная Рада поддержала предложение разрешить мобилизацию добровольцев старше 60 лет.