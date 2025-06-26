Служба "мертвых душ" в армии нанесла ущерб на миллионы гривен

Объявление подозрения военным / © Офис Генерального прокурора

Реклама

Четверо офицеров воинской части в Одесской области организовывали фиктивную службу «мертвых душ», чем нанесли ущерб государству на 7,7 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В совершении преступления подозревают бывшего командира отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместителя, заместителя командира части по логистике и командира роты.

Реклама

По данным следствия, они оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и другое обеспечение.

«За 60 фиктивных военнослужащих офицерам безосновательно начислили более 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовали», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения).

Напомним, на Тернопольщине преступная группа за деньги помогала военнослужащим дезертировать и нелегально пересекать границу