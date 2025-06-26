- Дата публикации
Служба "мертвых душ" в армии нанесла ущерб на миллионы гривен
Должностные лица воинской части оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и другое обеспечение.
Четверо офицеров воинской части в Одесской области организовывали фиктивную службу «мертвых душ», чем нанесли ущерб государству на 7,7 млн грн.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
В совершении преступления подозревают бывшего командира отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместителя, заместителя командира части по логистике и командира роты.
По данным следствия, они оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и другое обеспечение.
«За 60 фиктивных военнослужащих офицерам безосновательно начислили более 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовали», — сообщили в Офисе генпрокурора.
Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения).
