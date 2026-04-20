Служба "на бумаге": командование части в Одесской области зарабатывало миллионы на уклонистах
Командир воинской части вместе с четырьмя сообщниками присвоил почти 16,7 миллиона гривен бюджетных средств. Делки фиктивно оформляли на службу «солдат», начисляли им боевые выплаты, а деньги делили между собой.
В Одесской области правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в одной из воинских частей. По данным следствия, «бизнес» на оборонном бюджете организовал командир части, привлекая троих своих заместителей и командира роты.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Схема «службы на дому»
В течение 2022-2025 годов злоумышленники подыскивали мужчин призывного возраста, которые не хотели воевать, но хотели получить легальную «крышу». Их официально причисляли в штат, создавая фиктивную документацию о прохождении службы.
Это давало основания для начисления полного пакета выплат: денежного довольствия, премий и «боевых» надбавок.
Деньги поступали на карточки «псевдосолдатов», после чего обналичивались и распределялись между членами группировки. В общей сложности дельцы успели оформить по меньшей мере 19 фиктивных военнослужащих, которые ни дня не исполняли обязанности.
Масштабные обыски и задержания
Чтобы собрать доказательства, правоохранители провели более 100 обысков в нескольких областях Украины. Была изъята черновая документация, банковские карты, ноутбуки и большие суммы наличных.
Все пять участников группы сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за злоупотребление служебным положением, подделку документов и пособничество в уклонении от службы в условиях военного положения.
Что ждет фигурантов
Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей (с возможностью внесения залога). За совершенное офицерам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в житомирской воинской части обнаружили платы с 28 килограммами золота и 60 килограммами серебра на 65 миллионов гривен. Имущество не состояло на учете воинской части.