Служба после СЗЧ: действительно ли военные смогут вернуться только как десантники — Генштаб ответил

Проблема СЗЧ в Украине / © СБУ

Генеральный штаб ВСУ упрощает перемещение военнослужащих между воинскими частями. В то же время эти изменения не изменяют условия возвращения в службу после СЗЧ.

Об этом передает пресс-служба Генштаба.

Так, недавно введен упрощенный механизм отправки онлайн рекомендательного письма на военнослужащего от воинской части, в которую он желает перевестись, в воинскую часть, где он проходит службу.

В Генштабе заверили, что теперь такие рекомендательные письма обязательно будут рассмотрены командирами воинских частей в кратчайшие сроки.

Кроме того, упрощен механизм назначения военнослужащих, вернувшихся после самовольного ухода из части (СЗЧ), на должности в новые воинские части.

Изменениями исключены промежуточные звенья в проработке документов, в том числе армейский корпус, оперативное командование, вид и т.д.

Перевод с помощью СЗЧ больше не будет

В Генштабе уточнили, что введенные изменения не изменяют условия возвращения в службу после СВЧ. В то же время отметили, что эти изменения делают нецелесообразным совершение СЗЧ военнослужащими с надеждой перевестись в избранную воинскую часть.

«Рекомендационные письма, которые теперь становятся сугубо электронными, не должны быть способом перевестись из боевой бригады, выполняющей задачи на активном участке фронта, в воинскую часть с более комфортными условиями службы», — объясняет военное командование.

Генштаб отмечает, что для перевода между частями существуют другие законные нормированные инструменты, а не СВЧ.

Куда будут направляться военные с СЗЧ

Теперь военнослужащие, которые после СЗЧ вернулись в батальоны резерва, направляются во все боевые бригады, требующие пополнения личным составом, в том числе и в ДШВ и штурмовые части.

Ранее в DeepState сообщили, что бойцов из СЗЧ будут отправлять только в штурмовики и десантники. «Громадське» тоже писало, что военных предупредили, что после СЗЧ будут направляться только в штурмовики.