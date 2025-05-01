Служба в армии мужчин 60+: военный объяснил, почему это плохая идея

Военный сомневается в целесообразности контрактирования военных возрастом 60+, ссылаясь на физические требования фронта / © ТСН.ua

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Известный военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов выразил сомнение в целесообразности привлечения в ВСУ лиц в возрасте 60+.

В комментарии в эфире программы «Ранок.LIVE» он отметил, что в условиях современной войны даже несмотря на технологичность, физическая выносливость остается критической.

«Армия — это физические нагрузки. И я делаю ставку на молодежь», — заявил он.

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По мнению Сазонова, даже пилоты дронов, выполняющих высокотехнологичную работу, часто должны действовать в экстремальных условиях на нуле — быстро передвигаться, маскироваться, запускать технику под обстрелами.

«Оператор FPV-дронов не сидит в кабинете. Это выезд на фронт, два кейса с дронами, маскировка, работа под прицелом. Без физической выносливости там ничего не поделаешь», — объяснил военный.

Он также добавил, что люди после 50 уже не имеют той выносливости, что молодежь, а обучение новым технологиям дается им сложнее: «Председатели немного светлее у молодых, чем у нас, старших».

В то же время Сазонов признает, что часть людей в возрасте 60+ могут быть полезны армии на соответствующих должностях.

Есть люди, есть функции, которые они могут выполнять. Побратимы, которые занимаются рекрутингом, говорят: есть желающие и есть для них работа», — подытожил он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины. Инициативу поддержали 37 народных депутатов.

В настоящее время мобилизация мужчин в возрасте 50 лет происходит на общих основаниях. Однако военнообязанные в этом возрасте берут служить не везде.