"Служба в армии не делает из вас других людей": в Третьей штурмовой развеяли мифы о назначении ветеранов

Максим Жорин

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин поделился мнением, нужно ли придавать приоритет военным в назначение на ту или иную должность.

Об этом он сказал в эфире Новости.LIVE.

Он подчеркнул, что служба в армии сама по себе не делает человека компетентным в той или иной сфере.

«Служба в армии не делает из вас других людей. Если ты послужил в армии, это не значит, что ты стал специалистом по какой-либо научной сфере или каким-либо отраслевым вопросам. Военный — это срез сегодняшнего нашего населения, здесь абсолютно все. И потому, если это, например, конкурс, где одинаковое образование, одинаковая профессия, одинаковый опыт у военного и гражданского ветерана — тогда, пожалуй, да, нужно отдавать предпочтение военным и ветеранам. Ибо эти люди объективно должны получать больше возможностей, потому что они проявили большую преданность этой стране», — считает офицер.

Кроме того, он обращает внимание, что если у военного нет соответствующего образования, специальности, профессиональных навыков, то такие назначения будут выглядеть довольно странно.

В то же время Жорин одобрительно отозвался о работе заместителя руководителя ОП, экс-комбрига легендарной 93 бригады Павла Палисы.

«Я считаю, что в своем направлении реально профессионалом, он себя очень хорошо показал и на фронте. Мы напрямую, наши подразделения вместе выполняли боевые задачи. Поэтому могу только хорошо о нем отзываться», — сказал он.

В первую очередь Жорин советует привлечь ветеранов для работы в Министерстве по делам ветеранов.

«Хотелось бы, например, начать с Министерства ветеранов, и там приобщить ветеранов, потому что, кажется, с этого должны начинать. А там как будто какая-то принципиальная позиция набирать и ставить кого угодно, кроме ветеранов», — подытожил военный.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак предложил президенту Владимиру Зеленскому реформировать Офис президента и привлечь в состав его работников военных с боевым опытом.