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Служба в тылу по контракту: есть ли гарантия, что бойца не отправят "на ноль"
Защитники, которые подпишут тыловые контракты, могут быть отправлены на фронт для выполнения определенных задач.
Министерство обороны Украины вводит новую систему военных контрактов, среди которых базовый контракт для службы в тыловых подразделениях. В то же время в ведомстве отмечают: даже такой формат службы не гарантирует полного исключения риска попасть в район боевых действий.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Базовый контракт заключается на два года и ориентирован прежде всего на граждан с гражданскими профессиями, которые хотят присоединиться к силам обороны без службы на передовой. Его основное предназначение — обеспечение работы тыловых подразделений, штабов и пунктов управления.
В Минобороны объясняют, что в условиях военного положения невозможно полностью исключить привлечение военнослужащих к выполнению задач в районах боевых действий. В случае необходимости военные с базовым контрактом могут быть направлены для выполнения соответствующих задач, а оплата за этот период будет осуществляться по нормам боевых контрактов.
Минимальное денежное довольствие по базовому контракту составляет 30 тысяч гривен в месяц. Сумма включает в себя базовую ставку в 20 тысяч гривен и дополнительную выплату за службу в тылу. Также предусмотрены надбавки за выполнение отдельных задач.
При непосредственном участии в боевых действиях военнослужащие могут получать до 120 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от характера и сложности выполняемых задач.
В целом новая система предусматривает три формата службы. Пехотно-штурмовой контракт рассчитан на службу по самым рискованным направлениям и предусматривает высокий уровень денежного довольствия. Боевой контракт предназначен для операторов БПЛА, специалистов РЭБ, артиллеристов и других военных специальностей. Базовый контракт, в свою очередь, ориентирован на тыловые должности и обеспечение функционирования армии вне линии фронта.
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Как известно, в Украине запускается новая система военных контрактов, предусматривающая гарантированную отсрочку после службы. Она зависит от срока и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны Михаила Федорова, один месяц на фронте будет засчитываться как три месяца отсрочки. Новая модель также предусматривает различные форматы контрактов для боевых и тыловых должностей, возможность перехода между ними и учет предыдущего военного опыта.
В Украине планируется ввести новые краткосрочные военные контракты продолжительностью 10–14 месяцев. Средняя зарплата составит около 300 тысяч гривен, а максимальная — до 460 тысяч гривен в месяц.