Служба в тылу по контракту: есть ли гарантия, что бойца не отправят "на ноль"

ВСУ / © Associated Press

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Министерство обороны Украины вводит новую систему военных контрактов, среди которых базовый контракт для службы в тыловых подразделениях. В то же время в ведомстве отмечают: даже такой формат службы не гарантирует полного исключения риска попасть в район боевых действий.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Базовый контракт заключается на два года и ориентирован прежде всего на граждан с гражданскими профессиями, которые хотят присоединиться к силам обороны без службы на передовой. Его основное предназначение — обеспечение работы тыловых подразделений, штабов и пунктов управления.

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В Минобороны объясняют, что в условиях военного положения невозможно полностью исключить привлечение военнослужащих к выполнению задач в районах боевых действий. В случае необходимости военные с базовым контрактом могут быть направлены для выполнения соответствующих задач, а оплата за этот период будет осуществляться по нормам боевых контрактов.

Минимальное денежное довольствие по базовому контракту составляет 30 тысяч гривен в месяц. Сумма включает в себя базовую ставку в 20 тысяч гривен и дополнительную выплату за службу в тылу. Также предусмотрены надбавки за выполнение отдельных задач.

При непосредственном участии в боевых действиях военнослужащие могут получать до 120 тысяч гривен ежемесячно в зависимости от характера и сложности выполняемых задач.

В целом новая система предусматривает три формата службы. Пехотно-штурмовой контракт рассчитан на службу по самым рискованным направлениям и предусматривает высокий уровень денежного довольствия. Боевой контракт предназначен для операторов БПЛА, специалистов РЭБ, артиллеристов и других военных специальностей. Базовый контракт, в свою очередь, ориентирован на тыловые должности и обеспечение функционирования армии вне линии фронта.

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Как известно, в Украине запускается новая система военных контрактов, предусматривающая гарантированную отсрочку после службы. Она зависит от срока и участия в боевых действиях. По словам главы Минобороны Михаила Федорова, один месяц на фронте будет засчитываться как три месяца отсрочки. Новая модель также предусматривает различные форматы контрактов для боевых и тыловых должностей, возможность перехода между ними и учет предыдущего военного опыта.

В Украине планируется ввести новые краткосрочные военные контракты продолжительностью 10–14 месяцев. Средняя зарплата составит около 300 тысяч гривен, а максимальная — до 460 тысяч гривен в месяц.

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