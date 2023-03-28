Служба в ВСУ: адвокат дал совет украинцам, собравшимся идти в армию

Специалист советует подписать контракт или взять отношение и только с этими документами идти в военкомат.

Украинцам, которые изъявили желание устроиться на военную службу в ВСУ, следует относиться к этому как к трудоустройству. То есть – сначала найти бригаду, командира и познакомиться с ними.

Такой совет дал адвокат Артем Крикун-Труш, сообщает "Украинская правда".

"Сначала находишь бригаду, нормального командира, вы знакомитесь. Ты подписываешь контракт или берешь отношения и только с этим уже идешь в военкомат", – посоветовал адвокат.

Он объяснил, что отношение – это документ, в котором указано, что конкретное военное подразделение готово принять военнослужащего. Однако отношение ни к чему не обязывает.

Как рассказал начальник Львовского областного ТЦК и СП Александр Тищенко, случается, когда в центры комплектования военнообязанные приходят с отношениями из частей в тылу. А военкоматы пытаются, прежде всего, пополнить боевые части.

"Если человек берет отношения с боевой части – вопросов нет, он проходит по отношению, мы его отправляем туда, куда он хочет", – заверил Тищенко.

Напомним, нардеп Федор Вениславский заявил, что мобилизацию в Украине усиливать пока не планируется даже на фоне заявлений России о расположении ядерного оружия в Беларуси.

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