Службе безопасности Украины – 33 года: Зеленский обратился к бойцам

СБУ именно такая, какая и нужна нашему государству.

За годы войны Служба безопасности Украины стала действительно боевой спецслужбой, очень результативной и сильной. Ее воины задействованы на всех участках обороны, от Курщины и Харьковщины до всех наиболее горячих точек фронта Донецкой области и на юге нашего государства.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы гордимся результатами Службы безопасности Украины в битве за Черное море: наши морские дроны заставили российские военные корабли прятаться где-то там в бухтах Новороссийска", – подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что очень важна боевая работа Службы безопасности Украины по российской нефтеперерабатывающей отрасли – эффект видит весь мир.

"Хочу также отметить усилия Службы безопасности Украины по защите внутренней ситуации в нашем государстве. Это противодействие российским диверсантам, агентурным сетям и разным операциям России против Украины в тылу", — отметил украинский лидер.

Он поблагодарил бойцов и попросил никогда не забывать всех воинов Службы безопасности Украины, всех работников и работниц Службы, отдавших свою жизнь ради Украины.

Напомним, во вторник, 25 марта , СБУ отмечает 33-ю годовщину со дня создания. При полномасштабном вторжении РФ Служба стала важной частью Сил безопасности и обороны и вносит большой вклад в защиту страны.

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