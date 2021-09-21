Служебные обязанности и личные конфликты: следствие рассматривает две версии взрыва авто в Днепре

Правоохранители ждут результатов экспертиз, должны показать тип взрывного устройства, его расположения и механизм действия.
В Днепре правоохранители расследуют взрыв автомобиля, который унес жизни двух человек — волонтера Алексея Кавлака и спикера ГСЧС Днепропетровской области Дарьи Гречищевои.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Подозреваемых, говорят в прокуратуре, пока нет. Правоохранители призывают всех свидетелей обратиться в СБУ.
Автомобиль в центре Днепра взорвался на прошлой неделе. Два человека — пресс-секретарь облуправления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор по тактической медицины и минной безопасности Алексей Кавлак — погибли на месте.
Предварительно, сработала взрывчатка эквивалентом от одного до двух килограммов тротила. Правоохранители ждут результатов экспертиз, должны показать тип взрывного устройства, его расположения и механизм действия.
"Одна группа версий связана со служебной деятельностью, с профессиональной деятельностью этих лиц. Другая версия — связана с какими-то определенными личными отношениями. Эти люди были достаточно неконфликтными, поэтому были ли какие-то скрытые угрозы, мы сейчас изучаем и исследуем", — рассказывает заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко.
Напомним
- В Днепре взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека.
- Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
- Одной из погибших оказалась начальница отдела связей с общественностью ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
- Еще одним погибшим является Алексей Кавлак. Он был старшим инструктором Украинский Легиона, командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины.