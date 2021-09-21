Служебные обязанности и личные конфликты: следствие рассматривает две версии взрыва авто в Днепре

Служебные обязанности и личные конфликты: следствие рассматривает две версии взрыва авто в Днепре

Правоохранители ждут результатов экспертиз, должны показать тип взрывного устройства, его расположения и механизм действия.

В Днепре правоохранители расследуют взрыв автомобиля, который унес жизни двух человек — волонтера Алексея Кавлака и спикера ГСЧС Днепропетровской области Дарьи Гречищевои.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Подозреваемых, говорят в прокуратуре, пока нет. Правоохранители призывают всех свидетелей обратиться в СБУ.

Автомобиль в центре Днепра взорвался на прошлой неделе. Два человека — пресс-секретарь облуправления ГСЧС Дарья Гречищева и инструктор по тактической медицины и минной безопасности Алексей Кавлак — погибли на месте.

Предварительно, сработала взрывчатка эквивалентом от одного до двух килограммов тротила. Правоохранители ждут результатов экспертиз, должны показать тип взрывного устройства, его расположения и механизм действия.

"Одна группа версий связана со служебной деятельностью, с профессиональной деятельностью этих лиц. Другая версия — связана с какими-то определенными личными отношениями. Эти люди были достаточно неконфликтными, поэтому были ли какие-то скрытые угрозы, мы сейчас изучаем и исследуем", — рассказывает заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Александр Савенко.

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