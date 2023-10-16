Служить будут все мужчины: в ВСУ объяснили громкое заявление о мобилизации

В ВСУ подчеркнули, что "нужно быть готовым выполнять свой долг по защите Украины".

В Вооруженных силах объяснили, если гражданин Украины долгое время не появлялся в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), актуальность информации о его пригодности к службе теряется, поэтому возникает необходимость ее обновления.

Об этом сказал руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

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"Для того чтобы быть готовым выполнять свой долг по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные. Если есть какое-то право на отсрочку, предоставить это право на отсрочку, чтобы ресурсы, которые сейчас есть в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки использовать правильно. Человек по базе, по реестру военнообязанных здоров, но у него, например, есть болезнь, но он ничего не сообщил терцентру комплектования", — сказал Фитьо.

Напомним, накануне в Минобороны Украины сделали громкое заявление о мобилизации. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сообщила, что служить в ВСУ будут все мужчины.

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