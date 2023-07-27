"Служить будут все": Тарас Чмут спрогнозировал, что будет дальше с мобилизацией в Украине

Тарас Чмут считает, что рано или поздно в армию будут вынуждены пойти все, однако это будет постепенно.

В этой войне рано или поздно все будут служить в армии – от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров.

Такое мнение в интервью BBC высказал Тарас Чмут — ветеран АТО, основатель "Украинского милитарного центра" и руководитель фонда "Повернись живим".

"Каждый, кто служил, когда-то был таким, кто еще не служил. Я в 2015 году, окончив вуз, не служил, но пошел в армию, как и добрая третья часть нашего фонда в разные годы. Вы должны быть готовы к тому, что в этой войне все будут служить – так или иначе, рано или поздно", — сказал он.

Чмут подчеркнул, что не может быть отмазкой "я ничего не умею, я ничего не знаю". По его словам, если человек умеет пользоваться телефоном, имеет две руки и две ноги, "что на самом деле не обязательно с точки зрения ног", то он уже может выполнять какую-то работу в армии.

"Поверьте, найдется место для всех — от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров, — чтобы было желание и мотивация. Раньше в армии человек, нормально пользующийся Excel — это была большая ценность на уровне батальона", — сказал Тарас Чмут.

Он подчеркнул, что всем уметь в первый день службы стрелять по всем видам вооружения — необязательно.

"Достаточно иметь желание и мотивацию. Сейчас, пока вы не там, у вас есть уникальная возможность подготовить себя с точки зрения курсов, изучения материалов, литературы, исправление или поправление здоровья, физической подготовки и так далее. Но, в любом случае, давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все", — считает эксперт.

Однако он добавил, что моментально забрать на войну всех не смогут, потому что страна должна функционировать.

"Будет тот момент, когда кого-то, кто отвоевал год, полтора, два, поменяют на кого-то, кто этого еще не делал. Начнется процесс ротации. И это значит, что будут брать тех, кто еще не был. И так оно дойдет до каждого", – считает Тарас Чмут.

Напомним, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал продление действия военного положения и общей мобилизации с 18 августа еще на 90 суток — до 15 ноября.

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