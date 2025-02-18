Потенциальное увеличение армии: Кулеба объяснил, как изменится страна

В случае серьезного увеличения украинской армии страну придется перевернуть друг к другу. Как отмечает экс-министр иностранных дел, это деньги, которые должны на это все дать партнеры.

Об этом сказал бывший глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

Что нужно для увеличения армии

Журналист вспомнил заявления украинской власти о том, что лучшие гарантии безопасности – это даже не НАТО, а мощные Вооруженные Силы Украины. Называют даже конкретные цифры: если у России армия на полтора миллиона солдат, значит, и у нас должна быть армия полтора миллиона.

"Это израильская модель, рабочая история. Она начинает хромать, только когда переходит в плоскость математики. Сколько это все будет стоить? Потому что это все надо создать за очень короткий промежуток времени. Это значит, что нам нужно будет полтора миллиона людей держать в армии. пятеро, шестеро, восемь – не важно, главное, что в разы больше – гражданских", – отметил Кулеба.

Поэтому, подчеркивает он, следует понимать и честно сказать: мы переходим в военный режим.

"Мы возвращаемся в эпоху Гетманщины. Страну надо делить на полки — я не шучу сейчас, это очень серьезно. Мы вводим настоящую общую воинскую обязанность — и для мужчин, и для женщин служить должны абсолютно все. Мы меняем культуру в обществе: например, никто не может сказать, что я доначу, так что не воюю", — констатировал он.

Он добавляет: это значит просто перевернуть страну вверх дном за деньги, которые должны на это все дать партнеры.

"То есть мы, по сути, говорим им: из нас человеческая и культурная революция, из вас финансовая революция. И так будет продолжаться десятилетиями", — завершил экс-министр иностранных дел.

Ранее Кулеба сказал, какие уступки США могут попросить Россию сделать по отношению к Украине.

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