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«Слышали, как дрон разгоняется»: житель Стрыя описал момент удара в свой дом
Российская атака дронов повредила жилой дом в Стрые. Один из жителей рассказал, как пережил удар и что увидел после взрыва.
В результате утренней атаки российских дронов в Стрые потерпела разрушение многоэтажка. Своими переживаниями поделился местный житель Виталий Пасека, чье жилье сегодня утром оказалось под ударом.
Об этом сообщает «Суспільне».
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По словам мужчины, громкие взрывы прогремели около шести утра, когда семья еще спала. Вражеские дроны атаковали многоэтажку и нанесли ей существенные повреждения.
В доме выбиты двери, разбиты окна, серьезные разрушения получила и кровля.
«Произошло все около шести часов утра. Мы спали. Слышали, как гудит, выстрелов ПВО никаких не было. И позже было слышно, как он разгоняется. Ба-бах, взрыв, вспышка, все посыпалось, все полетело», — вспоминает мужчина.
Он добавляет, что теперь придется ремонтировать жилье, перекрывать все окна и двери. Ремонтом нужно заняться очень быстро, ведь наступил сезон холодов и дождей.
Россияне атаковали многоэтажку в Стрые
Напомним, россияне совершили атаку на город Стрый Львовской области, в результате чего было зафиксировано попадание. По предварительной информации депутата Игоря Зинкевича, один из вражеских дронов попал в многоквартирный дом.
Местные власти и экстренные службы призвали жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Также горожан настойчиво просят соблюдать информационную тишину и не публиковать в Сеть видео или фото работы сил ПВО и последствий российской атаки.