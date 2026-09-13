«Слышали, как дрон разгоняется»: житель Стрыя описал момент удара в свой дом

Удар по Стрыю / Фото: иллюстративное / © Credits

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В результате утренней атаки российских дронов в Стрые потерпела разрушение многоэтажка. Своими переживаниями поделился местный житель Виталий Пасека, чье жилье сегодня утром оказалось под ударом.

Об этом сообщает «Суспільне».

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По словам мужчины, громкие взрывы прогремели около шести утра, когда семья еще спала. Вражеские дроны атаковали многоэтажку и нанесли ей существенные повреждения.

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В доме выбиты двери, разбиты окна, серьезные разрушения получила и кровля.

«Произошло все около шести часов утра. Мы спали. Слышали, как гудит, выстрелов ПВО никаких не было. И позже было слышно, как он разгоняется. Ба-бах, взрыв, вспышка, все посыпалось, все полетело», — вспоминает мужчина.

Он добавляет, что теперь придется ремонтировать жилье, перекрывать все окна и двери. Ремонтом нужно заняться очень быстро, ведь наступил сезон холодов и дождей.

Россияне атаковали многоэтажку в Стрые

Напомним, россияне совершили атаку на город Стрый Львовской области, в результате чего было зафиксировано попадание. По предварительной информации депутата Игоря Зинкевича, один из вражеских дронов попал в многоквартирный дом.

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Местные власти и экстренные службы призвали жителей города оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Также горожан настойчиво просят соблюдать информационную тишину и не публиковать в Сеть видео или фото работы сил ПВО и последствий российской атаки.

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