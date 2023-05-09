"Слышишь, к@рва, иди отсюда!": в Полтаве мужчина возле Мемориала солдатской славы ударил журналистку (видео)

После просмотра видео шокирует реакция на инцидент. Женщины преклонного возраста, похоже, одобряют действия агрессивного мужчины и довольно усмехаются.

В Полтаве мужчина набросился на редактора издания "Коло" Татьяну Цирюльник и ударил ее в лицо.

Инцидент произошел во вторник, 9 мая, у Мемориала солдатской славы во время возложения цветов.

Об этом пишет "Полтавщина".

Конфликт начался с спора между журналисткой и полтавчанином, который держал портрет своего погибшего отца, пишет "Полтавщина".

9 мая к Мемориалу солдатской славы подходили полтавчане и возлагали цветы к подножию фигуры солдата-освободителя.

У мемориала стоял Евгений Терещенко (так мужчина представился журналистам), который держал фото своего погибшего отца. Он сообщил, что его отец Алексей Антонович Терещенко погиб 28 декабря 1944 года в Венгрии, где похоронен в братской могиле, и отметил, что его акция не связана с кремлем.

Присутствующая журналистка издания "Коло" Татьяна Цирульник назвала это российскими нарративами, ведь это пророссийская акция "Бессмертный полк".

"Слышь, к@рва, иди отсюда!"

На спор очень агрессивно отреагировал мужчина (позже представившийся полиции как Виталий Бурмака).

На видео, опубликованном автором проекта "Свобода Слова" Виталием Скобельским, видно, что Татьяна Цирюльник делала фото, в это время на нее набросился мужчина со словами: "Слышь, к@рва, иди отсюда!", начал выталкивать ее, затем ударил в лицу.

После просмотра видео шокирует реакция на инцидент. Женщины преклонного возраста, похоже, одобряют действия агрессивного мужчины и довольно ухмыляются.

На место прибыл наряд патрульной полиции, который, в свою очередь, вызвал следственно-оперативную группу.

Татьяна Цирюльник отметила, что заявление в полицию написала, побои сняла. Сейчас чувствует себя плохо, поэтому прокомментирует событие позже.

Реакция Национального союза журналистов

На событие отреагировал председатель полтавского филиала Национального союза журналистов Евгений Лопушинский. Он сообщил, что обращение от Полтавской областной организации НСЖУ в Нацполицию Полтавщины уже передано на официальную почту. "Ожидаем оперативной реакции правоохранителей", — отметил он.

Фото: facebook.com/lopushinsky / Фото: Фото из социальных сетей

Что говорят в полиции

Как сообщил представитель Полтавской полиции Юрий Сулаев, правоохранители по этому факту открыли уголовное производство по части второй статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины – насилие в отношении журналиста (или его близких родственников или членов семьи) в виде побоев, или легких или средней тяжести телесных повреждений

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Продолжается расследование.

Напомним, журналист УНИАН Дмитрий Хилюк больше года находится в плену РФ. Его официальный статус – не военнопленный, а гражданский заложник. Таких должны отдавать вне обмена. Однако враг этого не делает. Весь прошлый год государство в надежде освободить Дмитрия просило журналистов не делать о нем материалы. Теперь – наоборот.

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