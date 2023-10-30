Смарт-мобилизация, повестки через "Дію" и отмена "заочки": главное из интервью Федорова

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров дал интервью, в котором рассказал об онлайн-мобилизации, будут ли блокировать банковские счета из-за неявки по повестке и об отмене заочной формы обучения.

ТСН.ua собрал главные тезисы интервью министра цифровой трансформации Украины.

Пилотная версия смарт-мобилизации

Для украинцев готовят смарт-мобилизацию. Такое нововведение позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они хотят мобилизоваться.

"Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя есть риски, как ты будешь учиться", — объяснил Михаил Федоров.

Он отметил, что благодаря смарт-мобилизации можно будет увидеть, сколько украинцев будут мобилизовать самостоятельно, как они будут проходить отбор, как они после этого будут служить и насколько будут мотивированы.

Повестки через "Дію" и проект "Оберег"

Михаил Федоров в очередной раз заверил, что военнообязанным украинцам не будут приходит повестки через приложение "Дія".

Министр также рассказал о проекте Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов — "Оберег".

Так, он объяснил, что, по сути, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в бумажных папках. Проект предусматривает цифровизацию данных о военнообязанных в Украине.

"Первая задача была – это отцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн. И когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько военнообязанных", — отметил он.

Будут ли блокировать банковские счета военнообязанных

В Минфире назвали фейком слухи, что из-за неявки по повестке украинцам будут блокировать банковские карты.

Михаил Федоров подчеркнул, что в Украине нет нормативно-правовых актов, позволяющих блокировать карточки.

Ликвидация заочной формы образования в Украине

В правительстве презентовали законопроект, который должен способствовать усовершенствованию образовательного процесса. В частности, предлагается уже со следующего года не набирать студентов на заочную форму обучения.

Михаил Федоров пояснил, что студенты, которые сейчас учатся на вечерней или заочной форме, смогут закончить обучение по правилам, по которым учились.

Министр цифровой трансформации также подчеркнул, что есть и другие важные вопросы высших учебных заведений в Украине, в частности правила избрания ректоров, модель финансирования высших учебных заведений, вопросы государственных мест, финансирование этого направления.

"То есть много еще составляющих, которые нужно сделать для того, чтобы высшие учебные заведения начали между собой реально конкурировать, для того, чтобы там появлялись менеджеры, которые способны делать трансформации высших учебных мероприятий, развивать науку, монетизировать это и, в конце концов- в конце концов, улучшать качество высшего образования", — сказал министр.

Прокремлевские заявления Маска и использование Starlink в Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления Илона Маска, что США нужно улучшать отношения с Россией, Starlink, переданные американским миллиардером, — сегодня критическая инфраструктура для войны.

Он отмечает, что ему "неудобно" разделять Маска на Маска, который выдает много Старлинков, быструю логистику и лучшие прайсы – и другого Маска в X.com, который делает различные заявления, которые мы не поддерживаем.

"Поэтому я здесь буду говорить о первом Маске, который помогает со Старлинками. Сегодня Старлинки работают, с ними нет проблем. Мы работаем с компанией SpaceX и их продуктом Starlink. То есть все двигается нормально. И мы даже перед будущими холодами и новыми возможными вызовами будем получать новые партии, закупаемые благодаря польским коллегам, но все же находясь в этой коммуникации с компанией SpaceX", — прокомментировал он.

Безопасный ли Telegram для украинцев

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что самым безопасным мессенджером в Украине является Signal. Далее – WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

По его словам, военные, в частности, используют активно Signal

Федоров также призвал украинцев ни в коем случае вы не использовать российские социальные сети из-за опасности.

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