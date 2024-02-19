Смарт-мобилизация в "Дії": Федоров рассказал о судьбе проекта в отношении операторов БПЛА

Проект по набору операторов БПЛА подготовлен с технологической стороны, а также подобрана воинская часть, где можно обучать операторов БПЛА. Осталось только принять постановление Кабмина.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михалой Федоров в интервью "Суспільному".

Министр цифровой трансформации и куратор проекта "Армия дронов" также отметил, что на фоне изменений в Генштабе встал вопрос создания Сил БПЛА, поэтому задача изменилась.

"Уже есть профильный заместитель главнокомандующего — Вадим Сухаревский, с которым мы общаемся по концепции будущих так называемых дроновых сил. Сколько людей нужно, как они будут функционировать, какие профессии или должности? У нас все готово, рекрутеры наняты, контакт-центр — мы же хотели войти в военкоматы, сделать классный сервис, чтобы все было в несколько кликов: нет очередей, нет часов работы. У нас на днях будет следующая встреча с командой главнокомандующего, чтобы зафиналять все это и сможем тогда запуститься", — сообщил Федоров.

Что касается смарт-мобилизации в "Дії", то Федоров отметил, что многое зависит от скорости развития этой отдельной информационной системы, разрабатываемой на базе Минобороны.

"У нас с ними формат партнерской работы. Поэтому еще финально решаем, на базе чего это будет. Хотим институционально все делать на базе Минобороны, чтобы они потом продолжили этим управлять. Похоже, что в "Дії" это делать нелогично и этого в ней. не будет", — отметил он.

По его словам, там могут быть должности, которые также есть в ротах ударных дронов, например водители, инженеры. Но 90%, конечно, это операторы БПЛА.

"У нас еще была идея сделать опцию для операторов мобильно-огневых групп. Это отдельный проект из Минобороны и Генштабом — укомплектование, разработка софта для передачи целей. Но это второй шаг. Первый — все, что касается рот ударных дронов и вообще Сил БПЛА", – добавил он.

Отметим, что ранее Федоров пошутил по поводу повесток "Дії". В комментарии пресс-конференции президента Зеленского, где тот упомянул о мобилизации и цифровизации, министр цифровой трансформации отметил, что речь идет не о повестках в "Дії".

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