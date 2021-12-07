Смастерил взрывчатку: в Ровно судили пенсионера, по вине которого погибли его внуки

Мужчина проведет в тюрьме 11 лет.

В Ровно апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в отношении 61-летнего мужчины, по вине которого погибли двое его внуков. Дети взорвались на взрывном устройстве, которое изготовил их дедушка.

Об этом сообщают "Ровенские новости".

Ровенский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы прокурора, который просил увеличить срок наказания до 15 лет, защитника обвиняемого и представителя потерпевших, которые просили изменить квалификацию по умышленному убийству на убийство по неосторожности и назначить наказание в пределах санкции статьи 119 суда первой инстанции

Трагическое событие произошло в поселке Смыга Дубенского района в 2019 году. Осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. У мужчины было хобби — собирать с полигонов боеприпасы и мастерить из них взрывчатку, которая и унесла жизни двоих его внуков 11 и 13 лет.

В отсутствие дедушки мальчик с девочкой залезли к нему в сейф, где увидели две коробки с надписями "золотые монеты" и "серебряные монеты". Дети их открыли и раздался взрыв.

Обвиняемый в суде апелляционной инстанции убеждал коллегию судей о том, что его устройства могли взорваться только после поджога, а его внук и сам собирал на полигоне остатки снарядов и боеприпасов, поэтому мог принести в его жилище, из-за чего мог произойти взрыв.

Коллегия судей, исследовав материалы дела и доводы апелляционных жалоб, заслушав мнение участников судебного разбирательства, пришла к выводу об отклонении и оставлении приговора без изменений.

Напомним, что на Донбассе близ Новотроицкого в результате снайперского обстрела боевиков погиб солдат 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Валерий Геровкин. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту.

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