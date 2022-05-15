"Смелость – это быть украинцем": реакция украинских политиков на победу Kalush Orchestra

Успех украинской группы на "Евровидении" вызвал шквал поздравлений от государственных чиновников.
Первое место на международном конкурсе "Евровидение-2022" украинской группы Kalush Orchestra вызвало немалый резонанс, в том числе среди представителей власти.
ТСН.ua рассказывает, как украинские политики отметили эту победу.
"Kalush Orchestra. Стефания. Спасибо за победу на Евровидении. Все будет Украина”, — написал в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.
“Мы не сомневались. Ребята, вы круты! Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир! — обратился к музыкантам и тем, кто их поддержал, украинский министр культур Александр Ткаченко.
Он также отметил, что в министерстве уже начинают думать, где именно в Украине будет проходить "Евровидение-2023".
“Это одна из первых побед, самая большая – впереди. Плачем и радуемся”, — написал Ткаченко.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль произнес в соцсети целую мини-речь.
"Родное слово услышали по всему миру. Украинская группа Kalush Orchestra победила в песенном конкурсе Евровидения в Турине! Поздравляем вас, ребята, всей страной! Сегодняшняя победа важна для украинцев, ведь каждый такой успех вдохновляет и дает нам веру в еще одну победу, которую мы обязательно скоро одержим. Слава Украине!" – написал глава правительства.
Не обошел вниманием успех на "Евровидении" глава Нацбанка Кирилл Тимошенко.
“Спасибо! Гордимся вами, ребята! Слава Украине!" – лаконично обратился он к победителям.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что вскоре состоится победа в битве с врагом и в следующем году Украина будет принимать "Евровидение" в отстроенном Мариуполе.
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