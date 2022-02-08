Смена места регистрации, опросы и денежная помощь: Федоров рассказал о новых услугах в "Дії"

Во вторник, 8 февраля, Минцифры представит цифровые нововведения в Украине.

Сегодня, 8 февраля, команда Минцифры представит новые услуги в приложении "Дія" и на портале. Сменить место регистрации, обновить электронную подпись и предоставить права на машину другому человеку можно без очередей, а через несколько кликов.

Что нового появится в "Дії" и когда украинцам ждать перемен, в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Презентацию новых услуг глава министерства назвал "важным событием". Во время мероприятия презентуют продукты, которые появились в Украине за последние шесть месяцев.

"Мы сфокусировались, чтобы отцифровать наиболее массовые услуги в нашей стране. Например, сегодня мы запускаем гиганта онлайн-услугу по изменению места регистрации. Это самая массовая услуга, если речь идет об офлайн услугах и ЦНАПах", — рассказал Федоров.

Среди новых услуг, в частности, будут:

опрос

разрешение на строительство

денежная помощь ВПЛ

справка о несудимости

копия техпаспорта

По словам министра, все документы подтягиваются только "в несколько кликов".

"Например, во время опроса мы будем спрашивать людей о цифровых услугах. В первую очередь, чтобы знать, что запускать следующим. Это такой инструмент, который поможет развивать "Дію". Нам нужно больше общаться с украинцами. Уже сегодня презентуют два опроса. Один из них будет касаться оценки услуг, которые представляют сейчас", — рассказал Федоров.

Что касается, например референдума онлайн, то он сказал: "Пока об этом речь не идет. Есть петиция в "Дії". Нам нужно развить уже существующие или запускаемые инструменты прямой электронной демократии. После этого будем смотреть, что делать дальше .

За два года приложением "Дія" пользуется 14 млн человек. В нем доступно 11 цифровых документов и 8 услуг.

Напомним, Министерство цифровой трансформации запустило новую услугу для родителей младенцев — через раздел "єМалятко" в приложении "Дія" теперь можно оформить денежную компенсацию за "упаковку малыша".

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