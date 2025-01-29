Изменение сроков ВВК для ограниченно пригодных: Верещук назвала две важные вещи

Верещук заявила, что сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных могут продлить.

Срок прохождения ВВК на военнообязанных, имевших статус "ограниченно подходящий", хотят продлить до 5 июня.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

По ее словам, в ближайшее время в оборонном Комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями по прохождению ВВК ограничен пригодными лицами.

Во-первых, срок для обязательного прохождения ВВК ограниченно пригодными предлагают продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года.

Во-вторых, тем "ограниченно пригодным", которым еще нет 25 лет, хотят разрешить не проходить ВВК повторно.

Верещук призвала народных депутатов поддержать данный законопроект.

Напомним, что военнообязанные, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.

Из-за того, что многие ограниченно годные военнообязанные медлили до крайнего срока, на ВВК образовались большие очереди.

Читайте также: