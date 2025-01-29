Изменение сроков ВВК для ограниченно пригодных: Верещук назвала две важные вещи

Верещук заявила, что сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных могут продлить.
Срок прохождения ВВК на военнообязанных, имевших статус "ограниченно подходящий", хотят продлить до 5 июня.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.
По ее словам, в ближайшее время в оборонном Комитете Верховной Рады будет зарегистрирован законопроект с изменениями по прохождению ВВК ограничен пригодными лицами.
Во-первых, срок для обязательного прохождения ВВК ограниченно пригодными предлагают продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года.
Во-вторых, тем "ограниченно пригодным", которым еще нет 25 лет, хотят разрешить не проходить ВВК повторно.
Верещук призвала народных депутатов поддержать данный законопроект.
Напомним, что военнообязанные, признанные ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.
Из-за того, что многие ограниченно годные военнообязанные медлили до крайнего срока, на ВВК образовались большие очереди.
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