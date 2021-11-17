Сменил направление движения и врезался в отбойник: на мосту в Днепре перевернулся микроавтобус с людьми

Сменил направление движения и врезался в отбойник: на мосту в Днепре перевернулся микроавтобус с людьми

Все пассажиры и водитель уцелели.

На центральном мосту в Днепре опрокинулся микроавтобус с людьми.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 17 ноября.

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Бус с работниками одного из предприятий преодолевал переправу, когда вдруг резко изменил направление движения, врезался в отбойник и опрокинулся. Случайные свидетели помогли пассажирам выбраться из изуродованного буса.

Удивительно в основном люди отделались испугом. Лишь у одного мужчины ушиб плеча, но от госпитализации он отказался.

Новости Днепра: на центральном мосту опрокинулся бус с работниками одного из предприятий

По предварительной информации, водителю стало плохо. Однако после аварии в медицинской помощи он не нуждался. Все обстоятельства выясняют правоохранители.

Как сообщалось, в городе Харькове произошла авария при движении тягача с платформой, на которой транспортировали старенький БТР-60. Как видно на опубликованных кадрах, бронетранспортер частично съехал с платформы, на которой его перевозили. ДТП произошло возле культурно-делового центра "Новая Бавария" в одноименном районе города.

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