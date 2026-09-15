Сменили фамилию после брака или развода: что теперь будет с документами на квартиру

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После женитьбы или развода люди часто переживают, что их документы на жилье или землю теряют силу. Однако смена фамилии в паспорте совсем не означает, что вам придется заново переоформлять недвижимость.

Об этом сообщает «24 Канал».

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Действительны ли документы на квартиру после смены фамилии

Новая фамилия не лишает вас права на имущество и не отменяет его. Все бумаги на жилье со старыми данными остаются действительными, и заново регистрировать недвижимость не нужно.

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Документы об изменении фамилии понадобятся только тогда, когда вы решите продать, подарить жилье или оформить наследство. У нотариуса нужно будет только подтвердить, что человек со старыми и новыми данными — это вы.

«При продаже квартиры, оформлении наследия или других нотариальных действий достаточно предоставить документы, подтверждающие смену фамилии, например свидетельство о браке или документ об изменении имени», — пояснила руководитель юридической компании Prima Leader Group Дина Дрижакова.

Перечень необходимых подтверждающих бумаг зависит от основания смены фамилии и типа нотариального действия. Специалисты советуют обязательно хранить все свидетельства или выписки об изменении имени вместе с основными документами на недвижимость.

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