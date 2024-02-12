Сменили тактику: оккупанты перебросили в Авдеевку спецподразделения и начали использовать больше танков

Российские оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку. Они перебросили туда подразделения спецназовцев, которые стали использовать больше танков.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

По его словам, российские оккупанты ранее применяли у Авдеевки тактику малых пехотных групп. Однако в последнее время они стали использовать больше бронетехники: в частности, танки и боевые машины пехоты. Кроме того, в Авдеевку перебросили спецподразделения.

"Там регулярная российская армия, очень хорошо подготовленная, мотострелки, десантники, есть спецназовцы", – заявил Дмитрий Лиховой.

Напомним, что ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад.

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