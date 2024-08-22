Поменяли Тису на другое направление: СМИ назвали крайне рискованный маршрут для уклонистов

Некоторые военнообязанные украинцы выбирают для бегства крайне опасный путь в Польшу через Беларусь.

Об этом говорится в материале "Телеграф".

По информации издания, уклонисты пытаются пересечь границу с Беларусью на территории Волынской области, а затем выехать в Польшу.

Однако такой маршрут смертельно опасен. Во первых, пограничные участки с украинской стороны во многом заминированы. Скорее всего, с белорусской стороны тоже.

"Нет никаких гарантий, что белорусские пограничники не задержат и не привлекут "чужака" к ответственности... А учитывая тесные связи Минска с Москвой, задержанных украинцев вполне могут передать российской стороне для участия в т.н. "СВО". Использовать такого украинца могут и как "обменный фонд", – отмечают в издании.

Также журналисты обращают внимание, что задержание белорусскими пограничниками может не фиксироваться официально, что почти делает невозможным оказание помощи таким лицам со стороны украинской власти.

Что говорят в ГПСУ

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Телеграфу" ответил, что такой маршрут вряд ли используется на практике.

"Насколько мне известно, нарушение границы в тех пределах не фиксируется. Хотя пересечь границу можно где-то в другом месте. Просто мы таких попыток там не фиксируем", – сказал он.

По информации ГПСУ, больше всего попыток нелегального пересечения до сих пор остается на границах с Молдовой и Румынией.

Напомним, на днях диктатор Александр Лукашенко заявил о переброске трети армии в границу с Украиной. В ГПСУ оценили, есть ли угроза от таких действий белорусского диктатора.

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