Смерть 10-летнего мальчика от голода: что известно о его матери

Мать погибшего мальчика задержали

Мать 10-летнего мальчика, который умер от голода в Винницкой области, не злоупотребляла алкоголем и не употребляла запрещенных веществ. Она имела инвалидность III группы и не умела ухаживать за своим сыном.

Об этом сообщила староста села Серебрия Могилев-Подольской общины Наталья Тодорчук в комментарии Укринформу.

По ее словам, за женщиной и ребенком ухаживали ее родители. Но с тех пор, как в мае умерла бабушка мальчика, в семье начались проблемы.

«Родители ее [мать мальчика] не научили вести хозяйство, распоряжаться правильно средствами. Она не умела этого делать, потому что за нее все это делали родители, пока были живы. Они не научили ее самостоятельно жить в социуме с ребенком», — рассказала Тодорчук.

Чиновница также сообщила, что мальчик болел и имел инвалидность. Из-за недостатков здоровья плохо ходил и не посещал школу. Мать ребенка якобы получила коляску и пообещала, что будет возить ребенка в школу, но не делала этого.

Наталья Тодорчук не стала оценивать работу социальных служб, поскольку не была на заседаниях соответствующих комиссий и не знает о рекомендациях, которые они давали.

«С нашей стороны, что могли — то делали. Я знаю, что наш семейный врач часто посещал ее, пока его не мобилизовали», — добавила староста села.

Тодорчук отметила, что к женщине приезжали лаборанты «из медицинского центра» и брали кровь на анализы, а в последнее время она лежала с ребенком в больнице, в частности в Виннице.

Напомним, о смерти 10-летнего мальчика в Винницкой области сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. По его словам, он не получал пищи минимум два месяца.

Мать ребенка задержана, ей сообщено о подозрении. В суд подано ходатайство о содержании ее под стражей.