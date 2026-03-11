Смерть 12-летнего ребенка в Черниговской области: врачу сообщили о подозрении из-за ненадлежащего лечения

Больница / Иллюстративная фото / © pixabay.com

В Черниговской области врачи объявили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. Вероятно, это привело к смерти 12-летнего ребенка.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Что известно о трагедии

В июне 2025 года на прием к врачу пришла мать с 12-летним сыном, который жаловался на высокую температуру и сыпь. Врач установила диагноз «скарлатина», однако неправильно оценила тяжесть заболевания и не обеспечила полноценное лечение.

«Врач не применила алгоритм действий при подозрении на тяжелую бактериальную инфекцию, которая предусматривает немедленную госпитализацию, а избрала тактику „пассивного амбулаторного наблюдения“, что сделало невозможным адекватное и своевременное лечение пациента», — добавили в Черниговской областной прокуратуре.

Врачи сообщили о подозрении по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента. Если вина будет доказана, ей грозит:

до 5 лет лишения свободы или ограничение свободы до 3 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью сроком до 3 лет.

Следствие продолжается.

Ранее на Волыни скончался годовалый мальчик — его мать отказалась от медицинской помощи и госпитализации, несмотря на тяжелое состояние ребенка и рекомендации врача. Женщина пыталась самостоятельно лечить сына дома, игнорируя советы специалистов, из-за чего бактериальная инфекция прогрессировала без должного лечения.

Судмедэкспертиза установила, что при своевременном обращении к врачам жизнь ребенка можно было спасти. Матери сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия.