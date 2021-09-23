Смерть 16-летней девушки после изнасилования в Полтавской области: люди пикетировали суд (фото)

Суд будет рассматривать дело в закрытом режиме.
В Автозаводском районном суде Кременчуга Полтавской области начали слушания дела о смерти 16-летней девушки, тело которой нашли на обочине дороги после отдыха в компании друзей и изнасилование.
Об этом сообщает "Кременчугская газета".
Суд будет рассматривать дело в закрытом режиме, поскольку подозреваемые несовершеннолетние и через карантинные мероприятия.
Помещение суда в этот день также пикетировали жители села, где жила 16-летняя девушка. Они требовали справедливого суда и наказать виновных в смерти несовершеннолетней. В конце судья пообещала журналистов и одного представителя митингующих допустить в зал суда во время оглашения решений по делу.
Напомним
- На Полтавщине 16-летняя девушка отдыхала в компании знакомых. И уже на следующий день, 30 апреля, около 11:00 ее нашли на обочине местной дороги возле села Бреусовка. Девушка была изнасилованной и мертвой. 15-летнего члена компании, где отдыхала погибшая, еще на первых этапах следствия взяли под стражу без права внесения залога по подозрению в изнасиловании.
- 1 июня, полиция сообщила, что еще одному 20-летнему парню объявили подозрение за подстрекательство к изнасилованию и неоказание помощи девушке, которая была в опасном для жизни состоянии.
- Также Полтавская областная прокуратура сообщила, что 20-летнему юноше избрана мера пресечения — домашний арест с 22:00 до 6:00 часов.