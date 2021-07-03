Смерть 16-летней Марии после изнасилования: девушку оставили на заднем сиденье авто, к утру она умерла

Девушке подростки не оказали помощь, а когда она умерла, выбросили ее тело за селом.

16-летняя Мария из села Бреусовка Полтавской области, которая умерла после изнасилования и употребления алкоголя, в гости пригласила ее подруга Наталья, с которой девушка жила в общежитии. Там подростки развлекались в ночь трагедии.

Об этом пишет Оbozrevatel.

Погибшая Мария жила со своей бабушкой, поскольку отчим приставал к девушке. Она училась в Кобеляцком аграрном лицее, где познакомилась и жила в общежитии с подругой Натальей, которая была из того же села, что и ее бабушка.

По данным издания, Наталья со своим 20-летним парнем захотели устроить застолье, они пригласили брата парня Артема и его друга Владислава, которого и подозревают в изнасиловании. Через позднее время бабушка долго не хотела отпускать Марию, но девушка ее уговорила.

Подозреваемые рассказали следователям, что якобы Мария пришла к ним уже нетрезвой, но это маловероятно, поскольку девочка была в компании своей бабушки. Дома у Натальи молодежь выпивала пиво и водку. Когда алкоголь закончился, то Наталья вместе с Владиславом поехали в магазин. Через некоторое время девушка туда поехала уже с Артемом. Однако тот вернулся сам, потому что она якобы упала с велосипеда.

"Подросток заявил, что взял ее на руки и сначала отнес в магазин, но подумал, что ее увидят пьяной, решил отнести за здание поблизости. Потом отправился за братом и друзьями, чтобы они помогли. Они положили девушку на заднее сиденье автомобиля. Ребята посидели минут 10 в автомобиле, а затем Владислав отправил друга в дом. Сказал, что, мол, сам побудет с девушкой, которая якобы спала ", — сказал собеседник в правоохранительных органах.

Утром подростки нашли девушку в автомобиле уже мертвой. Компания хотела вызвать полицию, но Владислав заявил, что этого делать нельзя, так как у него был "секс с Машей". Тогда якобы парень пригрозил, что скажет полиции, в других тоже был секс с девушкой, если они не избавятся от тела. После этого подростки вывезли тело Марии за село и там оставили. Впоследствии девушку нашел местный тракторист.

Адвокат потерпевших Виктор Маслюк рассказал, что правоохранители задержали 15-летнего Владислава и его 20-летнего друга, который якобы подстрекал парня к изнасилованию. Объявили о подозрении и 17-летний Натальи, еще одного 15-летнего участника событий не удастся привлечь к ответственности, поскольку ему еще нет 16 лет, а статья об оставлении в опасности предусматривает ответственность с этого возраста.

По данным издания, 16-летнюю Марию жестоко изнасиловали, в том числе и в извращенной форме. При этом на момент насилия девушка была девственницей.

Напомним, 30 апреля 16-летнюю Марию нашел тракторист на обочине местной дороги возле села Бреусовка. Девушка была изнасилованной и мертвой. Накануне она отдыхала в компании четырех знакомых: двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека.

В деле об изнасиловании взяли под стражу 15-летнего парня, еще одного 20-летнего члена компании поместили под домашний арест, в частности, по подозрению в подстрекательстве к сексуальному насилию и непредоставлении девушке помощи.

Правоохранители выяснили, что уже мертвую девушку отвезли за село и там бросили. На ее теле обнаружили синяки и травмы. В официальном заключении судебно-медицинского эксперта указано, что девушка умерла в результате алкогольного отравления, отека головного мозга и токсической энцефалопатии. А вот телесные повреждения девушки, в полиции говорят, не связанные с причиной ее смерти.

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