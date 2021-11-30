Смерть 20-летней осужденной в СИЗО Полтавы: медиков изолятора обвиняют в умышленном убийстве

Прокуратура обвинила медиков в халатности и умышленном убийстве.
В Полтаве расследуют случай смерти 20-летней заключенной в СИЗО.
Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.
По факту смерти девушки в медицинской части государственного учреждения "Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)" начато досудебное расследование.
20-летняя Вероника Моторина была осуждена за умышленное убийство инструктора тира, совершенное в феврале 2021 года к 15 годам тюрьмы и находилась под стражей до вступления приговора в законную силу. В понедельник, 29 ноября, поздно вечером она упала в обморок. Медицинские работники учреждения и врачи скорой медицинской помощи, которых срочно вызвали, проводили реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь заключенной не удалось.
"Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 140 УК Украины (преднамеренное убийство и неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей в результате небрежного или недобросовестного к ним) это привело к тяжелым последствиям для больного)", — сообщили в прокуратуре.
Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для выяснения причин смерти Вероники Моториной.
Прокуратура также инициировала проведение служебного расследования.
Напомним, полтавскому СИЗО умерла 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире. Вероника Моторина находилась в СИЗО, а не тюрьме, потому что приговор еще не вступил в законную силу и продолжалась апелляция.
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