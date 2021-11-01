Смерть 21-летнего военного в Кривом Роге: ГБР расследует факт его избиения

Парню сделали операцию, но спасти его жизнь не удалось.

В Кривом Роге в больнице №2 скончался военный, которого утром 31 октября доставили из воинской части 3011 НГУ. В Государственном бюро расследования было открыто уголовное производство.

Также читайте Смертельное столкновение: в Кировоградской области в ДТП погибли трое детей

Об этом сообщает ГБР.

Смерть военного врачи констатировали в нейрохирургическом отделении 2-й горбольницы 1 ноября.

"Следователи ДБР выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения. свободы сроком до 10 лет", — заявили в ДБР.

Напомним, что военного с разбитой головой и в бессознательном состоянии обнаружили на территории воинской части вчера, 31 октября. 21-летний срочник доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Сегодня парень скончался.

Обстоятельства и причины гибели военнослужащего должны установить сотрудники правоохранительных органов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку