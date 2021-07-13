Смерть 3-месячного младенца от детской смеси в Харькове: мать рассказала, чем кормила ребенка

Смерть 3-месячного младенца от детской смеси в Харькове: мать рассказала, чем кормила ребенка

Причиной смерти ребенка медики называли отравления детской смесью.

В больнице Харькова в реанимации умер 3-месячный младенец из села Петрополье Лозовского района. Ребенка доставили в медучреждение, но спасти малыша медики не смогли.

Причиной смерти малыша считают детскую смесь, которой мать его кормила, сообщает "Объектив".

Как сообщила руководитель службы по делам детей Лозовского горсовета Светлана Брежнева, мать умершего ребенка рассказала, чем кормила младенца.

"Она кормила младенца разведенным водой коровьим молоком. А после того, как у ребенка началась диарея — обратилась к врачам", — рассказала Брежнева.

Эту информацию передали правоохранителям, которые расследуют смерть младенца.

Напомним, что мать ребенка на учете у врачей не находилась и ребенок был не зарегистрирован. В семье, где произошла трагедия, воспитывают еще двух детей — 7 и 11 лет. Семью характеризует не как асоциальное, но малообеспеченную.

В связи с инцидентом в Лозовской общине будут тщательно проверять всех беременных женщин и рожениц. Жителей общины тоже просят быть внимательными друг к другу и сообщать соответствующие службы, если есть сомнения в ненадлежащем воспитании детей.

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