5-месячный малыш попал в больницу с кашлем и через несколько часов умер: что известно

В больница умер 5-месячный ребенок / © pixabay.com

Пятимесячный мальчик, которого вечером 23 января 2026 года привезли в приемное отделение с жалобами на кашель, умер в реанимации через несколько часов после госпитализации. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

«В тот же день правоохранители зарегистрировали уголовное производство. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия. Изымается медицинская документация, прокурором инициировано проведение клинико-экспертной комиссии. Проводятся допросы и другие следственные действия. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства трагедии», — говорится в сообщении.

Производство предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти. Ход расследования находится под контролем руководителя Закарпатской областной прокуратуры Мирослава Пацкана.

Досудебное расследование осуществляют следователи Мукачевского городского отдела полиции под процессуальным руководством Мукачевской окружной прокуратуры.

