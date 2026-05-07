Смерть 8-летней девочки в больнице Киева: за ошибочный диагноз будут судить педиатра
Экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал вирусно-бактериальный сепсис, спровоцированный гнойной пневмонией.
В Киеве будут судить бывшего врача-педиатра, чья ошибка в диагнозе привела к смерти 8-летнего ребенка. Вместо опасной пневмонии медик диагностировал девочке обычный ОРВИ.
Восьмилетнюю девочку доставили в детскую больницу каретой «скорой». Ребенок жаловался на одышку, сильный кашель и осиплость голоса. Несмотря на явные симптомы, врач приемного отделения установила неправильный диагноз — острое респираторное заболевание — и назначила только симптоматическое лечение.
Состояние ребенка ухудшалось стремительно. Уже через несколько часов девочку перевели в реанимацию в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось. Экспертиза установила, что причиной смерти стал вирусно-бактериальный сепсис, спровоцированный гнойной пневмонией.
Оболонская окружная прокуратура уже направила обвинительный акт в отношении медика в суд. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
Что известно о враче
К настоящему времени она уже уволена из медицинского учреждения.
Если вину докажут в суде, женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в Полтаве в одной из больниц умер 5-летний ребенок. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.