ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
337
Время на прочтение
1 мин

Смерть 8-летней девочки в больнице Киева: за ошибочный диагноз будут судить педиатра

Экспертиза установила, что причиной смерти ребенка стал вирусно-бактериальный сепсис, спровоцированный гнойной пневмонией.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Педиатру грозит до трех лет лишения свободы

Педиатру грозит до трех лет лишения свободы / © Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить бывшего врача-педиатра, чья ошибка в диагнозе привела к смерти 8-летнего ребенка. Вместо опасной пневмонии медик диагностировал девочке обычный ОРВИ.

Восьмилетнюю девочку доставили в детскую больницу каретой «скорой». Ребенок жаловался на одышку, сильный кашель и осиплость голоса. Несмотря на явные симптомы, врач приемного отделения установила неправильный диагноз — острое респираторное заболевание — и назначила только симптоматическое лечение.

Состояние ребенка ухудшалось стремительно. Уже через несколько часов девочку перевели в реанимацию в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось. Экспертиза установила, что причиной смерти стал вирусно-бактериальный сепсис, спровоцированный гнойной пневмонией.

Оболонская окружная прокуратура уже направила обвинительный акт в отношении медика в суд. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Что известно о враче

К настоящему времени она уже уволена из медицинского учреждения.

Если вину докажут в суде, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Полтаве в одной из больниц умер 5-летний ребенок. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
337
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie