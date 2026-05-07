Смерть 8-летней девочки в больнице Киева: за ошибочный диагноз будут судить педиатра

Педиатру грозит до трех лет лишения свободы / © Киевская городская прокуратура

Реклама

В Киеве будут судить бывшего врача-педиатра, чья ошибка в диагнозе привела к смерти 8-летнего ребенка. Вместо опасной пневмонии медик диагностировал девочке обычный ОРВИ.

Восьмилетнюю девочку доставили в детскую больницу каретой «скорой». Ребенок жаловался на одышку, сильный кашель и осиплость голоса. Несмотря на явные симптомы, врач приемного отделения установила неправильный диагноз — острое респираторное заболевание — и назначила только симптоматическое лечение.

Состояние ребенка ухудшалось стремительно. Уже через несколько часов девочку перевели в реанимацию в состоянии клинической смерти. Спасти его не удалось. Экспертиза установила, что причиной смерти стал вирусно-бактериальный сепсис, спровоцированный гнойной пневмонией.

Реклама

Оболонская окружная прокуратура уже направила обвинительный акт в отношении медика в суд. Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Что известно о враче

К настоящему времени она уже уволена из медицинского учреждения.

Если вину докажут в суде, женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Полтаве в одной из больниц умер 5-летний ребенок. По предварительной информации, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом.

Реклама

Новости партнеров