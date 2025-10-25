Смерть бизнесмена из-за ненадлежащей медпомощи в Одессе: что известно о деле

Медики / Иллюстративные фото / © Pixabay

Реклама

В Одессе известный застройщик умер, вероятно, из-за ненадлежащей медицинской помощи. Двум врачам сообщено о подозрении

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали инцидента со смертью бизнесмена в Одессе

Как сообщили в полиции, 62-летний бизнесмен в течение нескольких месяцев проходил лечение онкологического заболевания в частном медицинском заведении Одессы. Экспертиза установила, что смерть пациента была условно предупреждена. Так, в случае своевременной диагностики, надлежащей оценки состояния и надлежащего лечения он мог прожить гораздо дольше.

Реклама

«Однако врачи частной клиники допустили существенные нарушения в оказании медицинской помощи. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти», — отметили правоохранители.

Следы собрали доказательства, свидетельствующие о ненадлежащих действиях медицинских работников, повлекших смерть пациента. Врач-хирург и врач-онколог получили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до двух лет тюрьмы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до пяти лет.

«Готовится ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении фигурантов от занимаемых должностей», — резюмировали в полиции.

Ранее в Одессе расследовали смерть младенца из-за халатности медиков.

Реклама

Так, к правоохранителям обратилась 25-летняя роженица, утверждающая, что медики не оказали ей своевременную помощь. По словам потерпевшей, из-за этого ее дочь не выжила.

Медики утверждают, что трагический случай произошел из-за редких осложнений. Во время родов разорвался сосуд пуповины, поэтому ребенок начал страдать от недостатка кислорода. У врачей, как отмечается, было всего 3 минуты, чтобы спасти ребенка, но сделать этого, к сожалению, не удалось.