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- Украина
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Смерть бойца в больнице скорой: в КГГА сделали заявление
Военный скончался в городской клинической больнице скорой помощи, куда был госпитализирован после ранения.
В Киевской городской госадминистрации прокомментировали смерть раненого военного Сергея К. в городской клинической больнице скорой помощи.
В ведомстве сообщили, что по факту его смерти продолжаются судебно-медицинская экспертиза и официальное расследование.
«Призываем не спекулировать на этой трагедии, а дождаться официальных результатов экспертизы», — говорится в сообщении на Facebook.
Что предшествовало
9 июня в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи скончался раненый военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей К.
Что говорят родственники военного
Родственники военного считают, что мужчина ушел из жизни из-за халатности медиков. По их словам, врачи не обращали внимания на жалобы бойца по поводу боли в спине, где была рана.
Когда самочувствие бойца ухудшалось, на это не раз, но безуспешно обращала внимание медиков его мать. В конце концов, Сергея решили перевезти в военный госпиталь, но он не дожил до этого несколько часов.
«Я требую, чтобы провели исключительно справедливое и честное расследование смерти моего сына! Он самоотверженно защищал Украину на передовой, а умер здесь, в Киеве, так бессмысленно и бездарно из-за обычной человеческой халатности», — сказала мать защитника в комментарии ТСН.
Позиция активистов
Активисты, требующие расследования, обращают внимание, что это уже не первый случай, когда Киевская городская клиническая больница скорой медпомощи попадает в скандал из-за ненадлежащего лечения.
«В апреле на совещании по прицельной эвакуации более 80 служб сопровождения обратились в Командование Медицинских сил с требованием прекратить направлять бойцов в так называемую БСП — больницу, которая давно стала символом коррупции и халатности», — говорится в сообщении волонтера Оксаны Корчинской.