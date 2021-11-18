Смерть четырех маленьких детей в Хмельницкой области: стали известны детали ужасного пожара

Многодетные родители в один момент потеряли всех своих четырех детей.

В с. Медисовка Хмельницкой области в результате пожара в жилом доме погибли четверо детей в возрасте от 1 до 6 лет. Как рассказал глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий, семья, в которой произошла трагедия, не находилась в сложных жизненных обстоятельствах, мать ухаживала за детьми, а у отца были временные подработки.

Также читайте Трагедия в Хмельницкой области: во время пожара в доме погибли 4 маленьких ребенка

"По словам старосты села и социальных работников, семья не была в числе семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в связи с чем семья не была под социальным сопровождением. Однако за отцом детей наблюдались единичные случаи злоупотребления алкогольными напитками", — сказал Сергей Гамалий.

Семья поселилась в деревне 2 года назад

По словам старосты села Людмилы Бышук, супруги поселились в Медисовке два года назад. Семья была на учете как многодетная семья. Хотя в селе было тяжело с работой, но все же родители справлялись.

"Эта семья переехала сюда более двух лет назад. Четверо детишек один за другим. Детей водили в садик. Вели небольшое хозяйство: имели две коровы, двое поросят, как-бы потихоньку справлялись", — рассказывает староста села.

По ее словам, отец детей раньше работал на текстильной фабрике в соседнем селе, а сейчас подрабатывает на вырубке леса.

"Постоянно есть и была какая-то копейка, дети были одеты. И мать отца детей им помогала, старались все поддерживать. В прошлом году предыдущий староста выделил им машину дров. Хоть в деревне — безработица, но они старались. Не было таких причин, чтобы ставить их на учет, как семью со сложными жизненными обстоятельствами", — сказала староста села.

Дом семьи после пожара / Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

День трагедии

В полиции рассказывают, что в день трагедии мать осталась дома с детьми, а отец ушел в лес. После обеда мужчина выпил с товарищами алкоголя и вернулся домой около 17:00.

"Они поужинали, легли на кровать в одной из комнат, смотря телевизор. Их четверо детей находились в другой комнате, где спали в своих кроватях. Эта комната отапливалась с помощью печки", — рассказал начальник полиции Хмельницкой области Руслан Герасимчук.

Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

По словам правоохранителя, женщина и мужчина заснули под звуки телевизора, но впоследствии отец детей пробудился от запаха дыма и разбудил жену, поняв, что в комнате, где находятся дети, вспыхнул пожар.

Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

"После этого они побежали в комнату, где было много дыма. Муж вынес детей во двор. Они начали оказывать первую медицинскую помощь детям и позвонили медикам скорой, но дети уже не подавали признаков жизни. Спасти их не удалось", — рассказал начальник полиции.

Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Правоохранители допросили отца и проверили на алкогольное опьянение – в его крови обнаружили 0,89 промилле.

Родителей обвинили в легкомыслии

В областной прокуратуре заявили, что к страшной трагедии привело именно легкомысленное отношение родителей к своим обязанностям.

"Дети ведь находились в небольшой комнате, отдельной от той, где проживали мужчина с женщиной, и в этой комнате была открытая печка, от которой шло тепло и соответственно в дальнейшем началось воспламенение комнаты", — объяснил глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник.

В связи с этим правоохранители начали уголовное производство по ст. 166 УКУ — злостное неисполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, а также по ч. 2 ст. 270 (нарушение пожарной безопасности, повлекшее смерть людей).

Главное управление ГСЧС Украины в Хмельницкой области

В ГСЧС области рассказали, что семья живет в деревянном одноэтажном доме. Пожар загорелся в маленькой комнате размером 2×3 м. Там стояли две детские кровати, стол, шкаф, телевизор и печь, от которой и произошло возгорание. Окончательную причину пожара специалисты обещают установить уже до конца суток.

Следствие по этому делу продолжается, уже назначен ряд экспертиз, а по результатам расследования будет принято решение.

Напомним, пожар в доме многодетной семьи произошел примерно в 20:30. К моменту прибытия спасателей родители уже самостоятельно потушили огонь.