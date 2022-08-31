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Смерть Горбачева и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 31 августа

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Время на прочтение
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Смерть Горбачева и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 31 августа

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 31 августа:

  • Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа. Последнего лидера Советского Союза не стало в возрасте 91 года. Читать дальше –>
  • Фигура неоднозначна и часто противоречива: достоинства и минусы политики эпохи Горбачева. Читать дальше –>
  • В Херсоне раздавались взрывы. Читать дальше –>
  • "Прилет" в Харькове: начался пожар, есть пострадавшие. Произошло прямое попадание в жилой дом. Читать дальше –>
  • Позже стало известно, сколько людей пострадало по прилету в Харькове. Читать дальше –>

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