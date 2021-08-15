Смерть городского головы Кривого Рога: в полиции рассматривают три версии произошедшего

Смерть городского головы Кривого Рога: в полиции рассматривают три версии произошедшего

Точную причину смерти Константина Павлова установят экспертизы.

В полиции рассматривают три версии гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал директор по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

"Количество вариантов ограничено — это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", — сказал Артем Шевченко.

По его словам, точную причину смерти Константина Павлова установят экспертизы. Он пояснил, что о предварительных результатах расследования сообщают в понедельник, 16 августа.

Напомним, в с. Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константина Павлова. В полиции открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Также стало известно, что у покойного была зарегистрировано оружие и не было охраны.

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