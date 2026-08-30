«Смерть ходила за ним по пятам»: жена погибшего на забеге полицейского сделала эмоциональное обращение к власти

Погибший во время забега в Харьковской области полицейский

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Жена погибшего на забеге в Харьковской области полицейского Алексея — Виктория Загваздина — щемяще рассказала о своем любимом муже. Кроме того, она обратилась к местным властям с призывом не проводить массовые мероприятия во время войны.

Об этом женщина сказала в видеообращении на странице Facebook.

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«Смерть ходила за ним по пятам»: щемящие воспоминания жены

«Мое сердце разбито. Мне хочется поделиться, потому что я очень любила своего мужа. Он был действительно очень хорошим человеком, несмотря на то, что их (полицейских — ред.) сейчас ненавидят», — рассказала она со слезами на глазах.

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По ее словам, муж хотел перейти в стрелковый батальон полиции, но, как утверждает супруга погибшего, ему не разрешили это сделать. Однако после многочисленных попыток его все же должны были перевести. Он не дожил всего 2 дня до этого.

«Нам оставалось дожить 2 дня, и на следующей неделе он должен был перевестись… Я потеряла ребенка из-за его работы. Он был постоянно на блокпостах и других местах. За этот месяц его чуть не убил Шахед. Зацепило нашу машину. А потом на том блокпоста влетела фура с пьяным водителем. Я не знаю, как тогда его не убило. Смерть ходила по пятам за ним. Как жить дальше — я не знаю. У меня умерла семья. Сердце разбито», — поделилась Виктория.

Женщина опубликовала щемящее видео со своим любимым мужчиной и подписала: «Я часто видела фото в Фейсбуке павших полицейских и так молилась, чтобы никогда этого не произошло с тобой, Леша, люблю больше жизни».

РФ ударила баллистикой по забегу: среди погибших — полицейский

Полиция Харьковской области сообщила, что во время вражеского обстрела погиб полицейский офицер общины сектора превенции Берестинского РПП Алексей Загваздин, когда утром 29 августа войска России нанесли баллистический удар по селу этого района.

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Мужчина погиб во время исполнения служебных обязанностей. В результате вражеского обстрела Алексей получил травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали гражданские мужчина и женщина.

Старший лейтенант полиции Алексей Загваздин присоединился к рядам Национальной полиции Украины в 2019 году. За годы службы он работал в подразделениях логистики, дознания и превенции. Последним местом его службы стал сектор превенции Берестинского РИН, где Алексей исполнял обязанности полицейского офицера общины.

«Он был предан службе, ответственным и добросовестным правоохранителем, который ежедневно стоял на защите людей и обеспечивал их безопасность. Алексею навсегда останется 31 год. Без мужа осталась жена, без сына — мать, без брата — сестра. До последнего момента он оставался верен присяге, службе и своему долгу», — вспомнили в полиции области.

Напомним, по данным прокуратуры, в Харьковской области Россия нанесла удар по забегу, три человека погибли. Забег происходил в память о погибших Героях Украины. Предварительно российские оккупанты применили ракету «Искандер-М».

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