"Смерть и плен": в украинской разведке рассказали о перспективах для оккупантов на Харьковщине

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов прокомментировал перспективы для российских солдат на Харьковщине.
По словам Юсова, реальная ситуация на фронте среди оккупантов совсем отличается от того, что говорит российская пропаганда. Сами захватчики рассказывают по телефону о дизертирстве, колоссальных потерях и плене.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
"Есть официальная версия генштаба российской федерации и министерства обороны о перегруппировке, но о ней точно забыли сообщить личному составу, который был в Харьковской области. Они не в курсе о перегруппировке и активно рассказывают своим собеседникам на другом конце провода о бегстве, о колоссальных потерях, о пленении, в который попадает значительное количество подразделений, о кадыровцах, бегущих с поля боя. Это хорошая терапия, потому что люди, слушающие это на территории РФ, часто говорят: "Да ну, не может такого быть, тут же по телевизору совсем другое показывают. Скоро вам помогут". Тогда российский солдат говорит своей маме или жене: "Нет, не помогут". Возможно, эти разговоры помогут определенному количеству зазомбированных россиян отключиться от телевизора и российской пропаганды. Если речь шла о заработке, то заработка здесь не будет. Будет смерть и плен", – сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
Напомним, ранее представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что украинские защитники узнали слабое место России еще весной. Это была Балаклея, откуда ВСУ и развили свое успешное контрнаступление на Харьковщине.
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