"Смерть и плен": в украинской разведке рассказали о перспективах для оккупантов на Харьковщине

По словам Юсова, реальная ситуация на фронте среди оккупантов совсем отличается от того, что говорит российская пропаганда. Сами захватчики рассказывают по телефону о дизертирстве, колоссальных потерях и плене.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"Есть официальная версия генштаба российской федерации и министерства обороны о перегруппировке, но о ней точно забыли сообщить личному составу, который был в Харьковской области. Они не в курсе о перегруппировке и активно рассказывают своим собеседникам на другом конце провода о бегстве, о колоссальных потерях, о пленении, в который попадает значительное количество подразделений, о кадыровцах, бегущих с поля боя. Это хорошая терапия, потому что люди, слушающие это на территории РФ, часто говорят: "Да ну, не может такого быть, тут же по телевизору совсем другое показывают. Скоро вам помогут". Тогда российский солдат говорит своей маме или жене: "Нет, не помогут". Возможно, эти разговоры помогут определенному количеству зазомбированных россиян отключиться от телевизора и российской пропаганды. Если речь шла о заработке, то заработка здесь не будет. Будет смерть и плен", – сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Напомним, ранее представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий рассказал, что украинские защитники узнали слабое место России еще весной. Это была Балаклея, откуда ВСУ и развили свое успешное контрнаступление на Харьковщине.

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