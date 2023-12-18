Смерть курсантов на Харьковщине: перед судом предстанут руководитель кафедры и работник ГСЧС – подробности

Правоохранители передали в суд дело о гибели двух курсантов ГСЧС в Харьковской области в мае этого года от взрыва снаряда в общежитии. Обвинительный акт касается уже экс-начальника кафедры, который приказал студентам разобрать снаряд без присмотра, и работника ГСЧС, привезшего снаряд в учебное заведение. Обоим грозит заключение.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Прокуратурой был направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника кафедры учебного заведения по фактам убийства двух лиц по неосторожности, незаконному обращению с боевыми припасами и служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 263, 2 ст.367 УК Украины), а также в отношении главного специалиста одного из отделов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, которому инкриминировано приобретение, хранение и передача боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Несчастный случай произошел в помещении общежития, где жили и обучались курсанты.

"31 мая 2023 года в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в Харьковской области погибли два курсанта Национального университета гражданской защиты возрастом 22 и 21 год. Их смерть наступила в результате взрыва артиллерийского дальнобойного осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм. Еще один 20-летний курсант получил ранения", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что главный специалист одного из отделов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, который в это время проходил повышение квалификации в указанном Центре, привез артснаряд по просьбе начальника одной из кафедр университета.

Руководитель кафедры принес в учебный корпус этот снаряд. Впоследствии он дал курсантам указание разобрать боевой припас до 6 июня.

Когда студенты ответили, что они учатся на третьем курсе и не знают, как правильно это делать, начальник кафедры сказал им сделать это в обязательном порядке, иначе их не отпустят в увольнение.

Сейчас начальник кафедры уволен из университета.

Действиями обвиняемых учебному центру и университету нанесен ущерб на общую сумму почти 4,5 млн гривен.

Напомним, после смерти курсантов от работы были отстранены четыре преподавателя Национального университета гражданской защиты Украины.

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