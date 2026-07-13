Смерть Линдси Грэма: как изменится поддержка Украины со стороны администрации Трампа

Как изменится поддержка Украины после смерти Линдси Грэма / © Associated Press

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Смерть сенатора-республиканца Линдси Грэма стала ощутимым ударом для ключевых союзников США, в том числе Украины. В условиях, когда Киеву приходится тяжелыми методами искать рычаги влияния на Трампа, потеря такого союзника критическая.

Об этом пишет Bloomberg.

Что для Украины означает потеря Линдси Грэма

Грэм оставался одним из самых эффективных проводников украинских интересов в Белом доме. За последние три дня своей жизни сенатор от Южной Каролины успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, осмотреть производство беспилотников в Украине и согласовать с коллегами в Сенате продвижение нового законопроекта о санкциях против России.

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Это был десятый визит Грэма в Украину во время полномасштабной войны. В течение второго срока Дональда Трампа Грэм последовательно пытался сохранить американскую военную поддержку Киева, даже несмотря на тяжелые отношения Зеленского с Трампом.

В преддверии поездки в Киев сенатор принял участие в саммите НАТО в Турции, где работал над сглаживанием углов между членами Альянса и президентом США.

Теперь Украине и европейским партнерам придется искать новую поддержку в Вашингтоне. Это будет непросто. Грэм обладал уникальным сочетанием навыков: близостью к Трампу, способностью сотрудничать с демократами в Сенате и глубокими контактами с иностранными лидерами.

Грэм оставался непоколебимым сторонником интервенционистской внешней политики. В частности, он был среди тех, кто призвал Трампа поддержать Израиль в войне с Ираном.

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Для Владимира Зеленского сенатор был важным мостиком в диалоге с Белым домом, особенно на фоне раздражения Трампа из-за невозможности выполнить предвыборное обещание и закончить войну в Украине за один день.

Смерть сенатора произошла в момент, когда Украина призвала союзников предоставить большее ПВО для защиты от российских баллистических ударов. На прошлой неделе Трамп заверил, что Украина получит лицензию на производство таких ракет.

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что Грэм играл роль одного из ключевых лоббистов Украины в окружении Трампа, хотя и не всегда имел успехи.

«Трамп не всегда прислушивался к Грэму, поскольку тот не имел такого влияния, как, например, спецпосланник Уиткофф. Теперь перед нами стоит проблема: есть ли другие игроки, подобные Грэму, имеющие сильные позиции в Сенате и доступ к Трампу?»

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В Европе сенатора также воспринимали как фигуру с существенным влиянием на Белый дом — не только в вопросах поддержки Украины, но и усиления давления на Россию. По словам источников, осведомленных с позицией европейских лидеров, Грэм принадлежит к немногочисленной группе высокопоставленных республиканцев, которые действительно глубоко разбирались во внешней политике. Грэм отмечал важность НАТО.

«Вот, что нам следует помнить о Линдси и Украине: он стремился спасти как можно больше украинских жизней, потому что понимал то, что известно всем нам: Россия была агрессором, а Путин пытался совершить геноцид украинцев. И Линдси Грэм хотел воспрепятствовать этому и сказать: „Черта лысого, только не во время моей службы“. И он побуждал президента Трампа быть как можно больше вовлеченным», — сказал сенатор Тим Скотт, представляющий Южную Каролину вместе с Грэмом.

После известия о смерти Грэма ряд сенаторов-демократов призвали как можно быстрее принять законопроект об ужесточении санкций против РФ, ведь это станет чествованием памяти Линдси Грэма.

«Я навсегда запомню наш последний долгий разговор в эти выходные, когда он радовался достижению соглашения по нашему законопроекту о санкциях против России и сказал: „Это, черт возьми, важное соглашение — мы все прекрасно поработали“», — говорит сенатор Ричард Блюменталь.

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Причина смерти Линдси Грэма

Напомним, по предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы округа Колумбия, причиной смерти сенатора США Линдси Грэма стало расслоение аорты, связанное с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием.

В его офисе сообщили, что политик умер вечером в субботу после короткой и внезапной болезни. Семья сенатора поблагодарила за поддержку и попросила уважать ее право на конфиденциальность.

Президент США Дональд Трамп назвал Грэма «членом семьи» и отметил, что тяжело переживает его утрату. По словам Трампа, сенатор звонил ему в субботу вечером после возвращения из Украины — он звучал немного уставшим, но вполне нормально. В связи со смертью политика президент распорядился приспустить государственные флаги по всей стране.

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