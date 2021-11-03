Смерть мальчика от тяжелых травм в Черкассах: деда и бабу направили на психиатрическую экспертизу

Об этом решении сообщили в прокуратуре.
Деда и бабу, подозреваемых в смерти 7-летнего внука Андрея Лясова, Черкасская областная прокуратура направила на психиатрическую экспертизу в город Днепр.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Светлана Андрейченко, пишет издание ildana.tv.
По ее словам, "судьей согласовано ходатайство следователя о назначении подозреваемым стационарных психиатрических экспертиз с целью установления их психического состояния и отношения к деянию, в совершении которого они подозреваются".
Напомним, 24 августа 7-летнего Андрюшу госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы. У него были пролежни, тяжелая травма головы, а также отсутствовали части ушей и половых органов. Все это время ребенок находился в термальной коме. 6 сентября он скончался.
К врачам женщина не обращалась, потому что якобы самостоятельно оказывала медицинскую помощь внуку.
Через несколько дней она увидела мальчика без сознания в постели и только тогда обратилась к медикам.
Впоследствии Лясовой сообщили о подозрении по статье "оставление в опасности". На суде она попросила сделать процесс закрытым. А с журналистами общаться отказывалась.
Она утверждала, что мальчик упал с кучи, получил травму мозга. Другие повреждения якобы тоже нанес себе сам, так объясняла Лясова правоохранителям.
Виктория Лясова – неродная бабушка умершего Андрюши. Мальчик – сын невестки от предыдущего брака.
Виктория Лясова несколько раз фигурировала в уголовных производствах о грабеже и насилии, даже некоторое время находилась в розыске. Только с 2013 по 2015 год семья Лясовых фигурировала в четырех уголовных производствах.
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