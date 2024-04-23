Смерть мобилизованного на Закарпатье: что говорят в Офисе генпрокурора

В настоящее время правоохранители устанавливают точные причины наступления смерти мужчины. Действительно ли речь идет об эпилептическом приступе – не уточняется.
По факту смерти мобилизованного по дороге в учебный центр в Закарпатской области открыли уголовное производство.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Правоохранители устанавливают точные причины наступления смерти мужчины и обстоятельства, которые могли к этому привести.
"Досудебное расследование поручено осуществлять следователям территориального управления ГБР, расположенного во Львове", – говорится в сообщении.
На Закарпатье умер мобилизованный: что известно
Напомним, что в Закарпатской области мобилизованный умер, когда его везли в учебный центр.
По информации местного журналиста Виталия Глаголы, военнообязанный умер от эпилептического приступа. Умершему было 39 лет.
Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что согласно справке ВЛК, мужчина был признан годным к военной службе. По поводу вероятного нарушения прав человека омбудсман открыл производство.
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